與韓國瑜同台助選 朱立倫：團結才能勝選

國民黨總統參選人韓國瑜（左）與前國民黨主席朱立倫（前左3）22日在台南市同台，為黨提名的女性立委參選人洪秀柱（前左2）等人助選。中央社記者楊思瑞攝 108年9月22日

（中央社記者楊思瑞台南22日電）國民黨總統參選人韓國瑜與前國民黨主席朱立倫今天在台南市同台，為黨提名的女性立委參選人助選。韓國瑜表示，要讓總統蔡英文了解人民最大；朱立倫說，只有團結才能爭取勝選。

台南市婦女會今天中午在安平區舉辦慶生餐會，國民黨在台南市提名的女性立委參選人洪秀柱、林燕祝、蔡淑惠等人出席向民眾懇託，韓國瑜與朱立倫也同台助選。

先抵達會場的朱立倫在場外接受媒體訪問表示，國民黨在這次總統及立委選舉的母雞只有一隻，就是韓國瑜，小雞是所有的立委參選人。他和其他人一樣都是啦啦隊，此時不會談到個人的問題，只有強調團結。

韓國瑜稍後也抵達現場，但沒有接受媒體訪問，隨即與朱立倫、洪秀柱等人一起進入會場，不少支持者爭相上前要求握手。

朱立倫致詞時表示，有人說今天韓國瑜到場是要發揮母雞帶小雞的功用；洪秀柱則說，這也是小雞在拱母雞。不管是哪一種，最重要的是大家要團結在一起。沒有所謂的個人恩怨，也沒有過去任何的心結；只有打開心結，團結一致，才能爭取2020年的全面勝選。

韓國瑜致詞時表示，總統蔡英文執政3年半以來，外交關係寸步難行，兩岸關係快速急凍，經濟發展一籌莫展，新南向政策一敗塗地；選舉到了拿不出成績單，一樣打出護主權的口號。但今天在場的人，每一個都在護中華民國的主權。

他說，2020年要讓蔡總統了解人民最大，就從支持國民黨在台南市提名的立委參選人開始，希望打出全壘打。（編輯：黃世雅）1080922