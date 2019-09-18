韓郭會遲無下文 朱立倫：家和萬事興

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）前新北市長朱立倫今天表示，自己在未來總統選戰中扮演的角色會是「還不錯的助選員」；對於鴻海集團創辦人郭台銘宣布不選後「韓郭會」仍遲無下文，他則喊話「家和萬事興」。

朱立倫今天傍晚由前台灣自來水公司董事長黃敏恭陪同，拜會苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦，晚間並與苗栗縣多名藍營民代、鄉鎮首長及地方人士餐敘。

在餐會中，久未露面的前苗栗縣長劉政鴻也應邀出席，朱立倫一襲淺藍色西裝外套，左右手分別搭著徐耀昌和劉政鴻肩膀，讓先前曾因財政、縣長選舉素有心結的徐耀昌、劉政鴻2人難得笑臉同框，為國民黨整合地方勢力、營造團結氣氛濃厚。

對於「韓朱配」傳聞，朱立倫一再強調，自己的態度與立場是「一定幫忙、不要位子」，至於在未來選戰中會扮演什麼角色？朱立倫回答，自己不能說是「很好」，但會是「還不錯的助選員」。

朱立倫說，這星期就要到台南去幫國民黨前黨主席洪秀柱助選，今天餐敘都是老朋友，包括尋求連任的立委陳超明、徐志榮都是老朋友，苗栗縣雖然選情應該較單純，但是「需要我們來站台、加油的，一定會來」，隨即又補上一句「我好像每次都來」。

至於鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加總統連署後，郭台銘與國民黨總統參選人韓國瑜遲未碰面，有媒體問到是否會居中撮合促成「韓郭會」，朱立倫表示，大家都是自己人，最後一定要團結在一起。

朱立倫說，郭台銘才剛宣布不參加總統競選連署，「我想他還需要一段時間，韓市長也一定會努力，我們大家都會努力，大家都像一家人，一定能夠團結，家和萬事興」。（編輯：李錫璋）1080918