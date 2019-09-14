台中造勢被追問韓朱配 韓國瑜未正面回答

國民黨提名總統參選人韓國瑜（前）14日走訪台中，晚間最後一站抵達大甲鎮瀾宮，韓國瑜表示，會盡可能把心中的理念告訴人民，在台中看到這麼多熱情鄉親支持，他非常感謝。中央社記者蘇木春攝 108年9月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）前新北市長朱立倫辦公室今天表示，與高雄市長韓國瑜之間溝通順暢，但「韓朱配不存在」。韓國瑜晚間受訪時重申兩人溝通順暢，記者追問是否有「韓朱配」，他未正面回答。

前新北市長朱立倫辦公室今天表示，朱、韓兩人沒有溝通不順暢，但「韓朱配不存在」。朱立倫今天受訪表示，初選結束當天就向韓國瑜表達「2020一定幫忙，不要位子」的立場，強調國民黨要團結勝利。

韓國瑜晚間受訪表示，跟朱立倫的溝通管道非常順暢，「我們有共同的理想、希望國家會越來越好，我們有共同的擔憂」，隨時都可以保持聯繫。記者追問副手搭檔是否有「韓朱配」的可能，韓國瑜未正面回答。

記者追問今天到台中走訪展現人氣，是否是「要告訴前鴻海董事長郭台銘沒有機會」。韓國瑜只表示，自己盡可能把心中的理念告訴給人民，今天到台中看到這麼多熱情的鄉親支持，他非常感謝，未來會一步一腳印，有計畫、有理念的一步一步完成，尋求最大支持。

媒體問到除了與太平洋島國索羅門傳出外交危機，「現在友邦海地也可能生變看法」。韓國瑜指出，政府說現在是20年來經濟最好，國際上空間發展最好、最棒的時刻，但事實上一個接著一個斷交，已經證明民進黨不光是經濟很差、外交也差，希望台灣人民擦亮眼睛，2020年重新檢視民進黨。

韓國瑜今天到台中走訪21間宮廟。包括台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市議長張清照與多名立委及參選人都陪同其中部分行程。

韓國瑜參訪行程一早從南屯區萬和宮展開，接連在市區跑多間宮廟，中午到大里杙福興宮稍作休息，下午轉往屯區、山城地區宮廟參拜，晚間走訪海線地區宮廟，最後抵大甲鎮瀾宮參拜後，在廟外廣場參加造勢晚會。(編輯:孫承武)1080914