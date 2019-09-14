不要位子促團結 朱立倫：不至於罵完馬又罵朱吧

針對是否可能「韓朱配」，前新北市長朱立倫（中）14日出席「尋找1920」電影播映會前受訪表示，他黨內初選結束當天跟國民黨總統參選人韓國瑜見面時就表達：「2020一定幫忙，不要位子」，強調國民黨最需要的就是團結、勝選。中央社記者徐肇昌攝 108年9月14日

（中央社記者余祥台北14日電）郭台銘出走國民黨，黨內拋韓朱配，但有媒體報導，因朱猶豫觀望，韓朱配變數大。朱立倫今天表示，他初選結束當天就向韓國瑜表達：「2020一定幫忙，不要位子。」國民黨要團結勝利，「總不至於罵完馬英九之後，要來罵朱立倫吧。」

前鴻海董事長郭台銘宣布退出國民黨，藍營面對分裂危機，黨內疾呼「韓朱配」，但中國時報報導，國民黨總統參選人韓國瑜找前新北市長朱立倫搭檔進度停滯不前，居中協調的高雄市副市長李四川深感無力已暫停聯繫，韓朱配變數大；有網友到朱臉書，呼籲朱趕快答應副手之邀。

朱立倫今天出席「尋找1920電影播映會」，會前接受媒體聯訪針對是否可能韓朱配，朱立倫說，他7月15日黨內初選結束當天跟韓國瑜見面時，就表達8字：「2020一定幫忙，不要位子。」他也重述過很多次，韓國瑜很清楚。

朱立倫強調，他盼過程中不要用不存在的事情攻擊朱立倫、韓國瑜，用媒體放話，造成雙方困擾，現階段國民黨的紛擾，都不是民眾期待，國民黨最需要的就是團結、勝選。

媒體追問，所謂不存在的事實是指什麼，朱立倫說，兩人溝通管道順暢，他跟韓7月15日初選結束見面，全代會他也有參加，一起為韓國瑜加油，他在訪美回台、去日本前，也跟韓國瑜通了電話，談對美關係以及怎樣可以團結勝選，昨天則互道中秋節快樂。

朱立倫說，大家提沒有發生、不存在的事情，造成韓國瑜困擾、攻擊朱立倫，他覺得不必要，國民黨需要大家團結勝利，「總不至於罵完馬英九之後，要來罵朱立倫吧。」

前總統馬英九日前在韓國瑜新北造勢晚會致詞時遭噓後，之後共同參與台北市黨部活動時，馬英九和韓國瑜一前一後到場，並未碰面，部分網友也在網路上批評馬英九。（編輯：郭萍英）1080914

前新北市長朱立倫（前右）14日下午由國民黨立委蔣萬安（前左）陪同，前往台北市中崙高中出席「尋找1920」電影播映會。中央社記者徐肇昌攝 108年9月14日