蔡總統：2020這局是要測試台灣人有沒有團結

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天說，2020這局是要測試台灣人有沒有團結，要測試台灣的民主是不是優質的民主，要測試台灣人的決心願不願意勇敢地面對挑戰；很多人說她現在選情比較穩，但最後這100多天，有外部與內部力量想要扭轉這局。

競選連任的蔡總統今天出席全國同鄉後援會成立大會，現場逾600人與會，蔡總統授旗給後援會幹部，包括，雲林同鄉總會總會長黃銘得、國策顧問蔡天啟、台北市大台南同鄉會理事長陳唐山、屏東縣同鄉會聯合總會總會長蘇嘉全、民進黨台北市與新北市多名立委參選人、社民黨前召集人范雲等人出席。

蔡總統先細數政績，她說，政府用3年時間把投資環境弄得更好，很多產業領導者來看她，他們共同意見是台灣的投資環境最好；未來一段時間，不但是外商加碼投資台灣，台商回來投資，再加上政府民間通力合作的投資都會持續增加，「今年就是台灣投資大爆發開始的第一年」。

她說，自己從2016年上任就推長照2.0，剛做總統時，長照2.0的預算是新台幣50億元，明年預算會增加到400億元，就是8倍的成長；在偏鄉有平價的長照機構，在大都會用現有的醫療、現有的其他政府組織機構一起建構很好的、住宿型、機構型的長照。

蔡總統話鋒一轉，她現場點名也出席活動的內政部長徐國勇，她說，內政部長一定要跟大家報告，「我們在治安上面做得很好，雖然有些地方、有時候、有一些事情，但是基本上我們治安是做得很好的」；另外，政府也很強力反毒。

她說，現在是一個穩定、有效率、有經驗、有決心、有魄力的執政團隊，再給蔡英文團隊4年，一定會讓台灣更好，讓台灣脫胎換骨。

蔡總統表示，中國想主宰這區域的企圖心愈來愈強烈，台灣首當其衝，中國對台灣步步進逼，這是台灣人要團結的時候，台灣人的團結是中國最怕的一件事。

蔡總統指出，這局是要測試台灣人有沒有團結，這一局要測試台灣的民主是不是優質的民主，這一局要測試台灣人的決心願不願意勇敢地面對挑戰，讓世世代代的台灣人都有自由、民主、主權。

另外，蔡總統也提到，很多人說她現在選情比較穩，但是最後的100多天，她相信有外面的力量、也有內部的力量想要扭轉這個戰局，未來的100多天將是很激烈的戰局，請大家堅定意志，相信她，2020一定要贏。

蔡總統也提出三個拜託，拜託大家團結、拜託大家宣傳政績，也拜託大家幫忙澄清假訊息與謠言；她說，台灣的民主在這100天就要決定，台灣民主有那樣的品質，可以抵抗假訊息的入侵，可以抵抗外部勢力的介入，讓民主掌握在台灣自己手上。

陳唐山致詞時提到，這是最好的時候，也是最壞的時候；這次選舉若處理不好，就變成最壞的時候，若處理得好，就變最好的時候，讓台灣永遠保持民主自由的社會；這次選舉若輸，台灣就沒了。

蘇嘉全則說，世界自由之家對每個國家自由度的分數，台灣是93分，中國是11分，大家要思考「要選擇11分的中國，還是繼續維持93分的台灣」。（編輯：蘇志宗）1080922