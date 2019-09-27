更多編輯台推薦新聞：
人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

微軟AI研發中心直擊 設計看到台灣團隊真實力
科技

微軟AI研發中心直擊 設計看到台灣團隊真實力

返校上映7天破億 李烈：近億資金上映前才到位
娛樂

返校上映7天破億 李烈：近億資金上映前才到位

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

賴清德10月中擬赴美助選 蔡賴配能否成局受注目

最新更新：2019/09/28 07:14
民進黨28日舉行全代會，總統蔡英文（左）和前行政院長賴清德（右）同框破局；不過，賴清德行動辦公室發言人李退之證實，民進黨主席卓榮泰已邀賴清德10月中旬到美國華府等地與僑界會面。外界解讀，賴清德代表民進黨訪問僑界，顯示「蔡賴配」已成局。（中央社檔案照片）
民進黨28日舉行全代會，總統蔡英文（左）和前行政院長賴清德（右）同框破局；不過，賴清德行動辦公室發言人李退之證實，民進黨主席卓榮泰已邀賴清德10月中旬到美國華府等地與僑界會面。外界解讀，賴清德代表民進黨訪問僑界，顯示「蔡賴配」已成局。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨明天舉行全代會，前行政院長賴清德確定不出席，蔡賴同框破局，不過，賴清德行動辦公室發言人李退之今晚證實，民進黨主席卓榮泰已邀請賴10月中到美國華府等地與僑界會面，賴清德正配合積極調整行程。

外界解讀，賴清德代表民進黨訪問僑界，顯示「蔡賴配」已成局，也有消息傳出「蔡賴配」近日可望拍板。蔡陣營發言人阮昭雄則表示，總統蔡英文多次表示與賴清德溝通沒有問題，對民進黨團結有信心，會在適當時機推出競選組合，團結一致贏得勝選。

上報晚間報導，蔡陣營安排10月中將派賴清德代表蔡總統前往美國出席後援會活動，蔡賴配近日將底定。

賴清德今晚透過行動辦公室發言人李退之表示，卓榮泰邀請賴清德赴美拜訪僑界，賴認為這樣的事情應該支持、參與，但他同一時間有私人出國行程，因時間衝突，整體行程還在調整中；這與賴清德未來要在什麼位置、與誰「配不配」是兩回事。

阮昭雄受訪時也表示，民進黨重要幹部或黨公職都會到海外與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃，確定後再整體說明。

李退之說，卓榮泰本週與賴清德見面，就初選過程向賴清德說明，會面過程中，卓榮泰向賴清德提出到美國華府等地向台僑說明2020大選對台灣的重要性，賴清德表示，作為民進黨的一員，對於這種事情，當然要支持、參與。

李退之說，因卓榮泰邀請的美國行程與賴清德原先規劃的私人出國行程有衝突，兩邊的行程還在「喬」。

卓榮泰晚間接受中央社訪問表示，他6月底訪美時，台灣鄉親們一再表達希望邀請賴清德到美國，回國後，他跟賴清德表達僑界的期待，當時賴清德沒有答覆。

卓榮泰說，美國台灣同鄉會的鄉親們，近日再次提出邀請，因此他日前與賴會面時又談到此事；記者問是否代表蔡賴配成局，卓榮泰表示，要以總統說法為主，副手人選是總統的職權。（編輯：謝佳珍）1080927

延伸閱讀
民進黨初選民調納柯文哲 卓榮泰當面向賴清德致歉賴清德：初選結束就表達對蔡總統支持卓榮泰致歉 賴清德：有助化解許多人心結力促蔡賴合作 陳菊：台灣人在看兩人做什麼選擇
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報