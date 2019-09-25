民進黨初選民調納柯文哲 卓榮泰道歉盼賴清德理解

民進黨總統初選民調將台北市長柯文哲納入對比，但最後柯文哲並未登記連署；民進黨主席卓榮泰（圖）25日在黨中常會後記者會中，首度為政治判斷有所落差表達歉意。中央社記者郭日曉攝 108年9月25日

（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨總統初選民調，將台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜都納入對比，不過，柯文哲並未登記連署參選總統；民進黨主席卓榮泰今天首度為政治判斷有所落差，向雙方當事人與台灣社會表達歉意，他並盼賴清德能理解。

卓榮泰今天在民進黨中常會後記者會主動提到，社會上、包括上週有中執委反映，社會對先前的黨內總統初選程序有疑慮，上週他請中執會同意他負起責任向當事人說明並取得當事人理解，這週他也進行這工作，他今天已向常會報告工作結果。

卓榮泰表示，今年黨內舉辦總統初選，民調辦法經過中執會議決修正，採行與國民黨的韓國瑜以及無黨籍柯文哲三人對比，雖然與黨以往的民調對比方式、僅與主要政黨候選人對比方式有所不同，但這是參酌當時政治情勢與社會氛圍，外界對此修正時程、程序、結果有不同意見，黨應審慎檢討，往後更應深思熟慮，避免引起不必要爭議。

他說，柯文哲已組黨，但未申請登記為參選總統的被連署人，雖然柯文哲還有其他政黨推薦管道，但如果最終柯文哲沒有真正取得總統參選人的資格，「顯然與我們當時的政治判斷有所落差」，對於這點，他身為黨負責人，主持中執會，未能洞察未來發展，也沒有辦法在當時做出最正確判斷，深感遺憾，也必須向雙方當事人與台灣社會表達歉意。

卓榮泰表示，他應該負責向當事人說明，取得理解，至於這次初選，外界若仍有其他關心事項，黨也會做相對妥善因應措施，維護雙方當事人的權益。

他指出，民調辦法經過中執會修訂完成，已進行完畢的民調結果，當然必須有效繼續執行，他呼籲全黨團結一致，全力以赴，爭取勝選，達到總統連任、國會過半的勝選目標。

卓榮泰受訪時指出，他本週有去見賴清德，雙方談話內容不宜多講，但他有跟賴清德表達上述意見，這不只是針對一方，而是針對雙方當事人權益的維護，對於當時主持會議無法掌握未來狀況，他深感抱歉。

他說，希望這樣的說明，能夠讓雙方當事人理解，更重要是讓很多支持者站在以大局為重、爭取勝選、團結一致的立場，繼續往前走。

至於能不能得到雙方當事人理解，卓榮泰說，必須進一步努力，事情已過一段時間，不是三言兩語就能完成，但至少他看到這問題，黨願意誠意面對，深思熟慮，他未來會在工作上改進、深刻檢討。

媒體追問「賴清德是否有說什麼話？」卓榮泰說，這應由當事人自己轉達；媒體再問「賴清德有做回應嗎？」卓榮泰說「目前沒有」。

至於賴清德是否能理解，卓榮泰只說，他希望賴清德能理解，如果大家能夠理解，相信就有比較多人能理解。

另外，民進黨28日將召開全代會並舉辦黨慶活動，媒體關切是否有邀賴清德，卓榮泰說，重要的現任、過去從政黨員都有邀請，但出席狀況還在做最後確認。（編輯：蘇志宗）1080925