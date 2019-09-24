親民黨與誰合作外界關注 李鴻鈞：王柯都想找宋楚瑜談

（中央社記者劉冠廷台北24日電）親民黨秘書長李鴻鈞今天說，鴻海創辦人郭台銘宣布不參與連署競選總統後，前立法院長王金平與台北市長柯文哲都透過人想找親民黨主席宋楚瑜，但都還沒正式見過面。

郭台銘宣布不參與連署競選總統後，在王金平仍表達參選到底的態度，以及柯文哲未把不選總統的話說死的狀況下，擁有推薦總統參選人資格的親民黨，近日成了媒體關注的焦點，李鴻鈞今天受訪表示，在郭台銘宣布不參與連署競選總統後，王金平與柯文哲都有透過人想要與宋楚瑜聊聊，要聊什麼他不清楚，但都還沒正式見面。

由於李鴻鈞與王金平交情深厚，是否幫忙牽線，對此，李鴻鈞說，他沒扮演這個角色，大家都知道他跟王金平友誼深厚，但就是因為感情太好，所以不能做這樣的事，會有私人感情在裡面。

談到宋楚瑜參選的意願，李鴻鈞說，任何可能都會有；究竟會跟誰合作，或是宋楚瑜親自上陣，這都要等10月中才能做最後定論，請大家再給宋楚瑜一點時間。

親民黨組織部主任張碩文說，親民黨到目前為止沒有就總統門票問題做討論，宋楚瑜在2016年總統選舉得到150多萬票，這是選民給予宋楚瑜的期待，所以親民黨會慎重考慮志同道合的盟友。

談起是否與柯文哲合作，張碩文表示，柯文哲是他看過最有智慧的黨主席，如何合作，親民黨很樂意聽聽柯文哲或柯文哲的幕僚所提出的合作方案；他說，「男人不要出一張嘴，有什麼就講出來，不要歹戲拖棚。」

張碩文強調，親民黨擁有這張推薦總統的門票很神聖，親民黨一直抱持開放態度，只要理念相同、國家利益大於政黨利益，擁有這樣理念的人，他們都歡迎。

張碩文說，目前看起來，宋楚瑜是最優秀的人選，但宋楚瑜到目前為止沒有積極參選的意念；因此王金平與柯文哲是否都是選項，張碩文僅說，只要有共同理念，都不會排除，但也不會侷限在王柯兩人，中間選民需要的是誰，親民黨會慎重找尋，他透露，目前有其他人選納入考量中。（編輯：郭萍英）1080924