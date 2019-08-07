辜寬敏表態全力支持蔡總統 盼蔡賴配

（中央社記者葉素萍台北7日電）台灣制憲基金會董事長辜寬敏今天說，他現在全力支持總統蔡英文，也希望「蔡賴配」，但若要叫前行政院長賴清德當副手，要有事情讓賴清德做。

台灣制憲基金會今天公布最新民調，日前住院動手術的辜寬敏，出院後首度公開露面。

辜寬敏受訪指出，就他所知，蔡總統最希望賴清德做她的副總統，包括他和大部分台灣人也都希望。但若要叫賴清德當副總統，要有事情讓賴清德做，而不只是備位，才會「一加一大於二」。

辜寬敏曾呼籲蔡總統放棄連任，現在態度轉變。他說，之前蔡總統只有20幾趴的滿意度，怎麼能支持，但現在有很大的變化，「從20幾趴的總統候選人，現在是最好的一個（民調）數字出來了」。

辜寬敏提到，過去他曾說「穿裙子的不能當總統」；現在既然已經決定穿裙子要當總統，「所以絕對不能讓她失敗」。

近來喜樂島聯盟成立政黨、一邊一國行動也將組黨，辜寬敏認為，這是浪費人才、浪費時間、浪費資源。

辜寬敏說，台灣有幾個小政黨成立，「真的是非常無聊」。提到台北市長柯文哲組黨，他認為，「個人的政治願望若是超過國家的利益，那是一個非常嚴重的罪惡」。

對於國民黨總統參選人韓國瑜，辜寬敏說，「看不起這個人」，用台灣話講就是「打拳賣膏藥」。

曾經協助柯文哲選舉組織工作的台灣制憲基金會執行長林宜正受訪時預測，如果柯文哲參選總統，台灣民眾黨政黨得票率不會超過15%；若柯文哲不選總統，民眾黨政黨票的天花板是10%，區域立委「一席難求」。（編輯：蘇志宗）1080807