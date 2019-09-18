柯文哲質疑兩黨初選 卓榮泰：正當性由我們決定

（中央社記者葉素萍台北18日電）台北市長柯文哲提到，2020總統大選自己從來沒有說要選，藍綠雙方一直把他當成假想敵，「請問兩黨的初選是不是要重辦？」民進黨主席卓榮泰則說，民進黨總統參選人的正當性是由黨機制決定，不是柯文哲決定。

另外，民進黨今天召開中執會，與會人士透露，民進黨中執委、同時也是民進黨總統初選期間前行政院長賴清德代表的林俊憲也提到，柯文哲不選總統，與當初黨內總統初選時，設定「蔡柯韓」三人參選做民調的基礎有落差，是否應該跟社會說明一下。

卓榮泰在會中回應，當時有當時的情勢評估，現在狀況不一樣。也有其他與會人士提到，「接下來柯文哲會不會選，還不知道」。

卓榮泰今天在民進黨中執會後記者會被問到，黨內總統初選時，民調放進柯文哲，「對當事人（賴清德）怎麼交代？」

卓榮泰說，當時是經過黨的決策機制中執會通過辦法，對參選人數、人選進行對比，這是黨的機制；黨的機制一定是在符合黨的程序完成，不會對這個機制產生任何的疑問，他知道外界有這樣的聲音，「我會做必要的說明，一定要取得相關當事人的理解與支持」。

卓榮泰說，他同時盼望，已經完成的提名程序，繼續走下去，要求全黨一致爭取勝選。

對於柯文哲在臉書提到，「請問兩黨的初選是不是要重辦？」媒體追問，柯文哲似乎在質疑某些人參選沒有正當性，卓榮泰則說，「我們的參選正當性是由我們的機制決定，不是他（柯文哲）一個人做決定」。

另外，卓榮泰今天上午前往拜會接受喜樂島聯盟推薦、要尋求連署成為獨立總統參選人的前副總統呂秀蓮。

卓榮泰提到，呂秀蓮必須在45天取得28萬多人連署，這是相當困難繁重的工作，他向呂秀蓮表達，「不希望這樣的連署被任何有心的政黨操弄」。

卓榮泰說，未來會與呂秀蓮保持良好互動溝通，呂秀蓮對黨有任何意見，都願意聆聽、接受、改進，也希望呂秀蓮緊接下來的動作，還是要站在台灣派、中華民國派、中華民國台灣派的立場，保衛本土政權、維護國會優勢、確保進步價值三大理念下。（編輯：紀淑芳）1080918