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中央社專訪陳菊
總統府秘書長陳菊19日接受中央社專訪，談到前行政院長賴清德的動向時指出，期待蔡賴合作、守住台灣。另外，也表示台北市長柯文哲每次提到她就怒氣沖天，但她的生命與柯文哲沒有任何交集、是兩條線。
中央社專訪陳菊
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中央社專訪陳菊3/3

力促蔡賴合作 陳菊：台灣人在看兩人做什麼選擇

最新更新：2019/09/19 19:48
總統府秘書長陳菊（圖）19日接受中央社專訪，被詢及是否力促蔡賴配，陳菊表示，她一再呼籲為了台灣，總統蔡英文與前行政院長賴清德要合作，但是怎麼配，尊重蔡總統跟賴清德的智慧。中央社記者王騰毅攝 108年9月19日
總統府秘書長陳菊（圖）19日接受中央社專訪，被詢及是否力促蔡賴配，陳菊表示，她一再呼籲為了台灣，總統蔡英文與前行政院長賴清德要合作，但是怎麼配，尊重蔡總統跟賴清德的智慧。中央社記者王騰毅攝 108年9月19日

（中央社記者溫貴香、陳俊華台北19日電）總統蔡英文是否與前行政院長賴清德搭檔參選2020正副總統，備受關注。總統府秘書長陳菊今天期待蔡賴合作、守住台灣。她並說，初選過程是賴清德人生不同的歷練，若要做為台灣重要的國家領導人，這些歷練都是加分。

陳菊今天接受中央社專訪談到前行政院長賴清德的動向表示，她與賴清德依然保持很好的關係，賴清德是很嚴謹正派、對自己很嚴格的人，所以受到台灣人民寄予厚望與期待。

陳菊說，過去台南、高雄、屏東在南部區域治理上互相協助。2016年2月6日大地震造成台南上百人死亡，當時總統與立委選舉剛結束，春節連續假期9天，陳菊規劃去紐西蘭，一下飛機知道台南災情慘重，立刻決定馬上回台。

陳菊說，台南（維冠）大樓倒塌，跟她在（高雄）氣爆時面對的情況，雖然嚴重性各有不同，「不能給清德幫什麼忙，但就精神上，站在他身邊為他加油。」

陳菊指出，賴清德接任行政院長時，她擔任高雄市長，比賴清德晚了快一年才到總統府（接任總統府秘書長）。不過，兩人扮演的角色不同。

陳菊說，民進黨總統初選時，賴清德有自己扮演的角色（指參與黨內總統初選），有心承擔台灣。不過，陳菊說明她支持蔡總統連任的原因，第一，基於行政倫理，她是總統的幕僚長、擔任總統府秘書長。第二，她為什麼到台北？就是當時對蔡總統的承諾，要協助蔡總統連任，希望蔡總統連任繼續推動台灣重要的改革。這樣她到台北才有意義，對她而言，職位是什麼，已經不重要。

她表示，賴清德從政多在順境中前進，總統初選過程是他人生不同的歷練。她認為，如果要做為台灣重要的國家領導人，這些歷練對賴清德都是加分，「大器胸懷、易地而處」，都是很重要的一個過程。

陳菊強調，2020總統大選是一個非常重要的選戰，必須很嚴肅看待、一點都不能鬆懈，賴清德是一個很重要的角色。

她指出，先前她陪同總統出訪拚外交，在過境美國期間到很多城市，讓旅美海外鄉親們了解總統的施政；海外鄉親對賴清德也很關心，都期待「蔡賴配」，她認為，這樣的聲音總統一定了解，她也期待蔡賴要合作、顧大局、顧台灣。

陳菊說，她走過美麗島事件40週年，大風大浪看過那麼多，初選過程一些是非恩怨，都不重要，而是「對台灣的責任」。2020選戰，蔡總統需要賴清德的合作，「讓台灣的改革能夠更深化，守住台灣的主權、自由與民主，這個比什麼都重要」。

被詢及是否力促蔡賴配，陳菊表示，她一再呼籲為了台灣，蔡總統與賴清德要合作，但是怎麼配，尊重蔡總統跟賴清德的智慧，所有台灣人眼睛在看蔡賴兩人做什麼選擇，希望大家的期待，他們能夠理解、體會、接受。

記者問最近是否與賴清德會面，陳菊沒有正面回應僅表示，兩人通電話沒有問題，賴清德是她的兄弟，她都很關心。

既然多項民調顯示，總統蔡英文的支持度領先對手韓國瑜超過10個百分點，為什麼會認為2020選戰輕忽不得？陳菊表示，她都有在看民調，但2020大選是一個嚴肅的選戰，會影響台灣未來的走向，不到最後一刻都必須戰戰兢兢。（編輯：紀淑芳）1080919

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