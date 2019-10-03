老將新秀爭出頭 北台灣立委選戰激烈詭譎多變

選戰倒數百日（中央社台北3日電）明年立委選舉倒數百日計時，國、民兩黨積極佈局，小黨也推人選盼搶下灘頭堡。老將新秀紛搶出頭，除要靠政黨組織、固守基本盤外，有人營造個人形象魅力，盼突破重圍；選情多變，人人不敢掉以輕心，全力衝刺。

台北市部分，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，藍營很早針對立委選舉布局，透過民主程序選出參選人，基層也認同黨內推出人選，會透過既有組織戰，拉升選情，並積極爭取年輕人支持，參選人包含現任立委及議員，深入基層許久，有把握搶攻更多席次。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，綠營在北市參選人的優勢就是具備年輕化，不過，組織戰較弱，會加快腳步深入基層打穩基本盤，目標是保住現任、衝高席次。

台灣民眾黨訴求「藍綠推兩邊，民眾擺中間」，在台北市推4席區域立委，對於能否撼動藍綠版圖待觀察，卻能培養政治能量，著眼以後的選舉，但要視能量能否延續。

新北市部分，共12個選區，仍以綠藍兩黨為主，戰略為「母雞帶小雞」，藍營欲突破現有2席，新北市長侯友宜執政優勢下，藍營預估較樂觀，另外，因郭台銘陣營推派李縉穎、民眾黨推派吳達偉參選，綠營在第10選區（土城區、三峽區）、第7選區（板橋東區）面臨挑戰。

新北市第10選區（土城、三峽）由民進黨立委吳琪銘，對戰國民黨新北市議員林金結，鴻海創辦人郭台銘陣營則派前立委李嘉進之子李縉穎參選。

民眾黨則推派PPT網路名人Z9吳達偉參選新北市第7選區（板橋東區），對戰國民黨立委柯志恩、民進黨立委羅致政。

新北市第5選區（樹林區、鶯歌區、新莊區西盛地區9里），由國民黨黃志雄，挑戰民進黨立委蘇巧慧。新北市第9選區（永和區、中和區17里），由民進黨蔡沐霖，對戰國民黨立委林德福，新北市第11選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）則由民進黨張銘祐，挑戰國民黨立委羅明才。

時代力量提名律師張衞航參選第1選區（淡水、八里、三芝、石門、泰山、林口），挑戰民進黨立委呂孫綾。立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫則參選第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委，對戰民進黨新人賴品妤及國民黨參選人李永萍，選戰隨著參選人知名度及媒體曝光度增加，引起選民關注。

基隆市方面，尋求連任的立法委員蔡適應再度獲民進黨徵召，但卻面臨內外挑戰，黨中央將基隆列為「艱困選區」，前基隆市議員陳志成表示，徵召方式不合情理和規範，他要參選到底。

蔡適應則強調，基隆需要一名在國會問政表現優秀和能為基隆爭取預算的立委，要做到這兩件事必須超越藍綠，他在任內積極爭取城際轉運站、基隆輕軌和軍港遷移等，這些建設關係基隆未來發展，連任後也會緊盯進度。

國民黨2016年徵召副主席郝龍斌競選失利，這次改採初選，最後由市議員宋瑋莉出線，宋瑋莉連任5屆市議員，曾擔任基隆市議會議長和副議長，她從政以來一步一腳印扎根基層，這次參選她將「社會保險」列為重要政見，進入立法院後也會持續推動。另外，市議員楊石城代表國會政黨聯盟參選，市議員張耿輝也表態以無黨籍加入戰局，基隆立委選舉形成5搶1局面。

桃園市共分為6個選區，仍以綠藍兩黨為主。第1選區（龜山、蘆竹、桃園區汴洲里等13里），由現任民進黨立委鄭運鵬將對上捲土重來的國民黨老將陳根德。

在第2選區（楊梅、大園、新屋、觀音），民進黨立委陳賴素美在黨內初選中意外落馬，改由前市政顧問黃世杰出馬，黃世杰的父親黃金德是桃園農田水利會總幹事，在地方具有深厚基層組織，而國民黨則由現任不分區立委、前縣長吳志揚參戰。

第3選區（中壢區石頭里等73里），國民黨推派前中壢市長、現任市議員魯明哲，對上同樣身為市議員的民進黨彭俊豪，彭俊豪是前立委彭添富之子，而時代力量則提名桃園市產業總工會顧問林佳瑋參戰。

第4選區（桃園區中路里等66里），由現任民進黨立委鄭寶清，迎戰國民黨市議員萬美玲，萬美玲挾著桃園市第一高票當選市議員的氣勢，盼挑戰成功。

第5選區（龍潭、平鎮），由民進黨現任不分區立委蔣絜安，對上國民黨現任立委呂玉玲。蔣絜安為客家大老鍾肇政的媳婦，深耕客家文化，曾獲桃園市長鄭文燦延攬入小內閣，擔任客家事務局長，地方實力不容小覷。

桃園市第6選舉區（涵蓋八德、大溪、復興，與中壢區興仁里等12里），由民進黨禮讓現任無黨籍立委趙正宇，對上原第3選區的國民黨現任立委陳學聖。

綠藍兩黨之外，第三勢力也已插旗部分選區，除了時代力量已在第3選區提名林佳瑋，綠黨的歐陽霆也曾在7月底表示將加入第5選區戰局。另外，郭台銘幕僚蔡沁瑜則證實，已遷戶籍至第6選區並「思考各種的可能性」，動向備受矚目。

新竹縣第1選區（竹北市西區、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉）有國民黨林為洲、民進黨周江杰、國會政黨聯盟吳旭智、綠黨余筱菁角逐；林為洲在地方經營多年，不過，周江杰則深耕地方，而吳旭智與余筱菁都是選民熟悉的現任議員，4人各具實力。

第2選區（竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉）則有國民黨林思銘、民進黨鄭朝方與國會政黨聯盟的邱靖雅。林思銘為現任議員，熟絡竹東，而鄭朝方有角逐縣長選舉的經驗，邱靖雅在竹北知名度高，3人都被視為強將，選情更為詭譎複雜。

新竹市立委目前有4人角逐，包括民進黨鄭宏輝、國民黨鄭正鈐、時代力量高鈺婷與國會政黨聯盟的廖蓓瑩。

新竹市義消總隊總隊長的鄭宏輝為5屆資深新竹市議員，「接棒」繼承立委柯建銘的組織實力，獲不少市民支持。已連任4屆新竹市議員的鄭正鈐，2016年參選立委失利，此次再披藍袍上陣，擁有一定實力。時代力量由形象清新的工研院工程師高鈺婷代表出征，民國黨主席徐欣瑩重要幕僚廖蓓瑩代表國會政黨聯盟參選，地方人士認為，廖蓓瑩此次也將獲得柯文哲支持。（編輯：卞金峰）1081003