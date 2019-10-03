國會爭霸拚過半 綠搶攻彰化以北藍都會區固票

選戰倒數百日（中央社記者葉素萍、王承中3日電）選舉進入百日衝刺，民進黨評估總統選情穩定外，希望能延續2016年的佳績，力拚國會過半。國民黨雖受總統選情暫時下挫影響，但內部評估立委選情還是處於有利位置，惟要達到60席的目標要非常努力。

根據中華民國憲法增修條文規定，立法院共有113席，要獲得過半數的席次，必須搶下57席。目前民進黨立委有68人、國民黨立委35人、時代力量立委3人、親民黨立委3人、無黨籍立委3人、無黨團結聯盟立委1人，民進黨過半，完全執政。

民進黨內人士分析，相對於2016年的「大順風」，這次國會選戰辛苦了點，但仍在「謹慎中有樂觀」；一方面執政成績浮現，對手頻頻自我失分，總統局勢趨於明朗化，接下來要全力地拉抬區域立委與不分區立委。

民進黨已完成所有區域立委布局，2020立委選舉目標是拚過半，要拿下57席以上。

黨內人士指出，雲林以南的國會席次穩定度比較高，彰化以北仍然有努力的空間，有幾個選區是五五波的狀態，力拚選票極大化突圍。

立委艱困選區提名已就緒，民進黨下一個布局的挑戰就是在不分區名單，在16日召開中執會，成立不分區提名委員會，預定1個月內時間完成布局，民進黨主席卓榮泰也訂下不分區目標18席。

但這次民進黨在政黨票部分面臨第三勢力搶票，黨內人士指出，台灣民眾黨尚未提名完，民眾黨會起什麼干擾作用，屬未定之數，目前還不能很樂觀說沒問題了；第三勢力的布局在11月中旬後會明朗化，民進黨如何透過不分區名單舖排，拉升政黨支持度，以及透過副手人選，拉抬團結氣氛，都是最後100天要努力的目標。

國民黨主席吳敦義日前喊出，國民黨立委要過半，贏得60席以上。黨內評估雙北、桃園、台中是國民黨較優勢的選區，但還要再加強；南台灣方面，今年初台南立委補選創下國民黨在台南的最高得票率，整體希望能增加1至2席，而高雄執政績效慢慢浮現，選情一定比上次好。

不過，國民黨總統參選人韓國瑜民調滑落，再加上鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨合作，恐衝擊立委選情。黨務主管表示，不可否認在郭台銘未退出總統選舉前，國民黨立委參選人都很尷尬，陷入兩難局面，但如今郭台銘退出總統選舉，對國民黨的立委選情，相對有利。再加上國民黨在政黨支持度上仍勝民進黨，也會反映到立委選情上。

該人士指出，雖然目前總統蔡英文的支持度高過韓國瑜，但似乎未反映在民進黨立委的選情上，是因為民進黨過去執政3年多以來施政不佳，民眾可能會出現分裂投票的現象。日前國民黨秘書長曾永權也在內部會議中提及，除少數特殊選區外，基本上現任國民黨立委要過關應該不難。

黨內人士評估，明年國民黨的立委席次肯定會比現在的35席要多，但若要達到60席的目標，要加倍努力。（編輯：黃瑞弘、紀淑芳）1081003