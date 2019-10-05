南部6縣市立委選情 綠營備戰藍要突破

高雄市下屆區域立委由9個選區減為8個，第1選區由民進黨立委邱議瑩（右）對上同樣問政犀利的前國民黨高雄市議員王齡嬌（左）。（左圖取自王齡嬌臉書、右圖取自facebook.com/denjen2020）

選戰倒數百日（中央社台北5日電）明年立委選戰，雲嘉嘉南高屏等6縣市將選出21席立委，能否延續2016選情「一片綠油油」佳績，民進黨提名選將就定位迎接挑戰；反之，藍營人選能否「突破缺口」將是南部縣市選情觀戰指標。

高雄市下屆區域立委由9個選區減為8個，4年前民進黨9席全上，這屆選情除管碧玲轉爭取不分區立委外，現任8席立委力拚「八仙過海」。第1選區（大樹等14個區）由民進黨立委邱議瑩對上同樣問政犀利的前國民黨高雄市議員王齡嬌；另有無黨籍聯盟現任議員朱信強、前民進黨高雄市議員羅鼎城退黨加入戰局。

包括岡山等8個行政區的第2選區重演上屆選情戲碼，由現任邱志偉對上捲土重來的國民黨黃韻涵。第3選區的左營、楠梓，由民進黨立委劉世芳迎戰國民黨現任的不分區立委黃昭順。

被視為綠營大票倉的第4選區(林園、大寮、仁武、鳥松)，前民進黨委徐志明的兒子、屏東內埔工業區服務中心執行長徐慶煌代表國民黨，迎戰對手民進黨林岱樺。

第5選區(三民區、苓雅區8個里)由國民黨高雄市議員黃柏霖迎戰總統府祕書長陳菊的外甥、民進黨立委李昆澤；另外，柯粉力挺的台灣民眾黨李佳玲加入戰局。

第6選區（包括鼓山等5個行政區、苓雅區61個里）有民進黨立委趙天麟、國民黨市議員陳美雅、親民黨市議員吳益政、無黨籍參選人吳佩蓉等人表態。第7選區的鳳山區，民進黨立委許智傑面對國民黨市議員李雅靜、時代力量陳惠敏等人挑戰。第8選區(前鎮、小港、旗津)由民進黨立委賴瑞隆對上國民黨市議員陳麗娜。

台南市下屆區域立委由原本的5席增加為6席。除第1選區的葉宜津在黨內初選失利，改由勝出的前台南市議員賴惠員參選，另4選區由市議員林宜瑾出線，其餘4人都尋求連任。

第1選區（新營、後壁等11區）由賴惠員對上國民黨台南市議員蔡育輝；另外，還有台灣民意黨主席黃天辰表態參選。第2選區（佳里、麻豆、玉井等13區）民進黨郭國文對上國民黨的南縣區漁會理事長李武龍。郭國文有現任優勢，但李武龍經營地方許久，還有父親前立委李和順傳承力挺。

第3選區（安南區、北區）為尋求4連霸的民進黨立委陳亭妃，對上國民黨的北區振興里長童小芸。陳亭妃實力無庸置疑，童小芸則在地方政壇形象良好。

第4選區（新市、永康、新化）為新選區，民進黨推出台南市議員林宜瑾，迎戰國民黨台南市議員林燕祝。另外，前民進黨代表蔡明峰表態以無黨籍身分參選。

第5選區（安平、中西、南區與東區16里）現任立委林俊憲迎戰國民黨台南市議員蔡淑惠。另外，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉宣布參選，還有其餘在野勢力考慮在此選區推出人選。

第6選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎與東區29里）為前國民黨主席洪秀柱對上現任民進黨立委王定宇。外傳喜樂島聯盟評估在此區推出人選，選情還有變數。

屏東區域立委這屆由3席減1席，分第1（屏北）、第2（屏南）選區。第2選區選情較單純，民進黨提名現任立委莊瑞雄，面對國民黨提名屏東縣議會議長周典論的女兒周佳琪。

第1選區有民進黨提名現任立委鍾佳濱，國民黨提名前屏東市長葉壽山。其他還有無黨籍的屏東縣議員蔣月惠、屏東縣議員潘長成的兒子潘偉龍、立法院長蘇嘉全的妻子洪恆珠，及屏東縣後備司令部前司令黃冬輝都有可能出馬。台灣民眾黨也正在評估，可能推出人選。

雲林縣立委選情，第1選區包括虎尾鎮等11個鄉鎮，地方又稱「海線」。國民黨徵召第7、8屆立委張嘉郡出征，張的父親張榮味曾任雲林縣議會議長、縣長、姑姑張麗善更是現任縣長。張家在農會、農田水利會等系統具影響力。

前雲林縣長、現任立委的蘇治芬原力挺獲黨中央提名的前麥寮鄉長許忠富接班。但因選局變化，經黨中央徵召再披戰袍爭取連任。

第2選區的山線包括斗六市等9個鄉鎮。民進黨提名現爭取尋求4連霸的現任立委劉建國，將面對國民黨徵召雲林縣副縣長謝淑亞挑戰。

嘉義縣第1選區有太保市等鄉鎮，民進黨立委蔡易餘爭取連任，蔡有現任優勢，且中央與地方都是綠營執政；國民黨提名現任太保市、鹿草鄉、水上鄉選出的議員王啟澧，王從鄉長到議員，有多年基層行政經驗。

嘉縣2選區有民雄鄉等鄉鎮，爭取連任的現任綠營陳明文從2010年補選擔任立委迄今。藍軍黨內初選僅許能通1人登記，黨中央遲未通過提名案，是否與前立委林國慶協調，整合在野力量提出有勝算人選還待觀察。

嘉義市1席立委。國民黨提名傅大偉、民進黨提名王美惠，另有台聯蔡永泉表態爭取。3人都是現任市議員，地方選戰經驗豐富，這次將爭取嘉市近14萬選民支持。(編輯:孫承武)1081005