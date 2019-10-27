民眾黨搶票源 綠委：看不到政策理念是什麼

（中央社記者陳俊華台北27日電）立委選戰逼近，民進黨與民眾黨交火日益明顯。民進黨立委李俊俋今天說，民眾黨一天到晚罵民進黨，卻沒看到政策理念是什麼；民進黨立委張宏陸則說，過去是盟友，現在至少是朋友，登記前雙方應好好談。

民主進步黨副秘書長林飛帆與台灣民眾黨主席柯文哲近日為了「自焚說」，數度隔空交火，林飛帆昨天說，自己加入的是支持婚姻平權、聲援香港和西藏且不屈不撓的民進黨，並數度哽咽；柯文哲今天則反問，所以林飛帆的意思是，時代力量、社民黨等都不支持人權嗎？並指林飛帆哽咽是因為「當你觸及他心裡面最慚愧部分就會這樣」。

另外，民進黨籍新北市議員李余典的女兒李旻蔚脫黨加入民眾黨，並接受民眾黨提名參選新北市第3選舉區（三重）立委；民進黨三重區現任立委余天因女兒余苑綺罹癌，要照顧愛女，選舉又面臨民眾黨挑戰，蠟燭兩頭燒。

李俊俋向中央社記者表示，政黨最重要的是理念，但民眾黨從一開始就沒提出政策，他們找的人不是藍、就是綠，民眾黨投入國會選舉的政策是什麼？都沒看到理念、政策，一天到晚罵民進黨；民進黨沒有刻意要跟民眾黨吵架，問題是民眾黨除了柯文哲之外，大家還認識誰？根本只是「柯文哲黨」。

民進黨立委何志偉表示，以「個人利益」來講，柯文哲的策略是對的，因為很明顯柯文哲挖不到藍營的任何票，只能「打綠」拉抬自己的聲勢；從過往經驗來看，柯文哲罵藍的不會有聲量，罵綠的才有新聞點，柯文哲這樣做是把個人利益最大化的理性行為；民眾黨應該要有集結的核心思想，要什麼、不要什麼，但目前民眾黨都沒回答。

張宏陸表示，政黨的競爭是難免的，但如果大家都是為台灣好，可以好好坐下來談，「之前是盟友，現在至少可以是朋友吧？」在還沒正式登記參選前都還有機會，大家應心平氣和，不要意氣用事、隔空喊話。（編輯：蘇志宗）1081027