參選到底信念 王金平：親民黨了解我的立場

（中央社記者蔡智明雲林縣27日電）前立法院長王金平今天出席虎尾慈龍宮入火安座大典，媒體聯訪時他說，參選到底的信念從來沒有動搖過，親民黨了解他的立場、想法與目標。

王金平今天上午受邀參加雲林虎尾慈龍宮入火安座大典，為他贈送廟方「護國佑民」的匾額來揭幕。面對媒體提問，他告別立法院第二天的心情如何，王金平說，「我還沒有告別啊」。

王金平表示，這是自己最後在立法院的一個會期，只是利用總質詢，把個人的理念在國人面前表達出來，希望未來的立法院，能夠更成長、更進步。這段總質詢可以定義為他將告別立院的演說，但這個會期還沒結束。

王金平強調，參選到底的信念從來沒有動搖過，與親民黨主席宋楚瑜還沒有做最後的接觸，是否代表親民黨出戰，目前就是等候，看看上天怎麼安排。不過王金平說，「親民黨了解我的立場、我的想法、我的目標」。（編輯：黃世雅）1081027