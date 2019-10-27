蔡總統：堅定拒絕一國兩制 是台灣民選總統責任

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天說，此時此刻面對中國的壓迫，必須盡最大力量守護得來不易的民主、自由與人權，「我們堅定地拒絕一國兩制，讓世界看到台灣人的決心，這就是台灣民選總統必須要盡到的責任」。

蔡總統今天出席台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志的「台灣國家的進化與正常化」新書發表會；與會人士對蔡總統大喊加油。

陳隆志說，再過75天就是歷史性、關係台灣國家前途的總統大選，將決定台灣能否在國際社會永續發展、繼續保衛台灣的國家主權，向前進步，為代代的台灣人建設民主、自由、人權的正常化國家。

陳隆志指出，最近針對中國「一國兩制」的威脅挑戰，蔡總統做了明智、勇敢、堅定的回答，只有三個字，就是「不可能」，蔡總統呼籲所有台灣同胞一定要堅持反對一國兩制的立場，中國惡霸性的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持，蔡總統提醒大家，如果放棄堅持，那世世代代的台灣人就不會有主權、自由、民主，將會一無所有。

陳隆志認為，台灣人的選擇非常清楚，「我們要做蔡總統的後盾」，在蔡總統英明領導下，大聲一起向中國的一國兩制發出：「不可能」，以維護台灣的國家主權、民主、自由與人權。

蔡總統說，當年陳隆志在威權統治時代，勇敢表達主張，也被列入黑名單，但陳隆志不在意，陳隆志寫的書啟蒙一代又一代的台灣年輕人，讓更多人投入台灣民主化；陳隆志創辦的台灣新世紀文教基金會，是少數關心台灣主權、國家主權、國際地位的民間智庫，讓台灣在民主轉型過程，培養具有國際視野人才，努力向國際發聲。

蔡總統說，陳隆志的新書闡述台灣不斷進化的過程，也呈現陳隆志觀察世界局勢變化以後，不斷學習、思考，在論述上的進步。

「身為總統，這3年多以來，我每一天在思考的都是在國際局勢變化下，我們台灣如何應變這個國際情勢的變化」，蔡總統說，她同意，台灣在政治體制、政府體制上有許多層面還有討論與改革的空間。

不過，蔡總統強調，在此時此刻，面對中國的壓迫，必須盡最大力量，守護得來不易的民主、自由與人權，「我們堅定地拒絕一國兩制，讓世界看到台灣人的決心，這就是台灣民選總統必須要盡到的責任」。

蔡總統感謝陳隆志與在座的好朋友們，在這段時間給她的鼓勵、建言。她說，期待大家透過寫作出版、公共討論、公民運動，繼續捍衛台灣，互相勉勵、加油，一起打造進步的台灣、世界的台灣。（編輯：林興盟）1081027