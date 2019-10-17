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總統看香港民主抗爭：一國兩制永遠不是台灣選項

最新更新：2019/10/17 13:31
總統蔡英文（前右）17日在總統府接見美國共和黨國際事務協會訪問團成員，蔡總統表示，近期香港的民主抗爭，讓台灣人民更加珍惜現有的民主制度與生活方式。她重申，一國兩制永遠不會是台灣人民的選項，堅定捍衛台灣的主權與民主。中央社記者鄭傑文攝　108年10月17日
總統蔡英文（前右）17日在總統府接見美國共和黨國際事務協會訪問團成員，蔡總統表示，近期香港的民主抗爭，讓台灣人民更加珍惜現有的民主制度與生活方式。她重申，一國兩制永遠不會是台灣人民的選項，堅定捍衛台灣的主權與民主。中央社記者鄭傑文攝　108年10月17日

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天表示，近期香港的民主抗爭，讓台灣人民更加珍惜現有的民主制度與生活方式。她重申，一國兩制永遠不會是台灣人民的選項，堅定捍衛台灣的主權與民主。

蔡總統上午在總統府接見美國共和黨國際事務協會訪問團成員，對訪賓來訪表達歡迎，並說共和黨國際事務協會致力於促進全球自由與民主，與台灣有多年友好關係，並以具體行動支持台灣的民主。

總統說，例如今年9月首度與台灣具名合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）-培養媒體識讀與捍衛民主的國際工作坊，並且派人參加台美第一屆印太民主治理諮商的對話，相信藉由這次來訪可以進一步交流，共同探討如何促進區域民主發展與穩定民主機制。

「台美都堅信自由民主以及法治的核心價值，對印太區域具有共同的願景」，總統說，相信確保亞太地區和平穩定最好的方式之一，就是繼續維持台美的堅實關係，共同捍衛民主自由。

總統表示，近期香港的民主抗爭，讓台灣人民更加珍惜現有的民主制度與生活方式，我們堅定捍衛台灣的主權與民主，繼續擁護印太地區的自由、民主與人權的價值。總統重申，一國兩制永遠不會是台灣人民的選項。

針對美國共和黨國際事務協會在分析及對抗假訊息方面有長期深入的研究，總統表示，這也是民主國家必須面對的嚴肅課題，假訊息不僅造成民眾對政府的誤解，更會撕裂社會的和諧，對民主的傷害非常明顯，我們最近因總統大選即將到來，假訊息又再一次氾濫猖獗，甚至許多過去被澄清的假訊息又重複透過網路流傳。

她進一步說，每一次接見外賓，假訊息都是大家討論的重點，非常感謝共和黨國際事務協會也派專家到台灣，了解台灣面對假訊息的挑戰，並分享對抗假訊息的經驗，一起為捍衛民主而努力。

總統表示，台美關係享有美國跨黨派的支持，未來將持續與美方密切合作，在自由開放的印太地區強化雙邊的夥伴關係，共同因應區域的挑戰與威脅。（編輯：紀淑芳）1081017

總統蔡英文（右）17日在總統府接見美國共和黨國際事務協會訪問團成員，致詞時感謝共和黨國際事務協會致力於促進全球自由與民主，與台灣有多年友好關係，並以具體行動支持台灣的民主。中央社記者鄭傑文攝　108年10月17日
總統蔡英文（右）17日在總統府接見美國共和黨國際事務協會訪問團成員，致詞時感謝共和黨國際事務協會致力於促進全球自由與民主，與台灣有多年友好關係，並以具體行動支持台灣的民主。中央社記者鄭傑文攝　108年10月17日
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