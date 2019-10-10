克魯茲：香港遭壓迫 台灣捍衛自由民主更形重要

總統蔡英文（右）10日接見美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）（左），克魯茲提到，台灣非常重要，不只對亞洲重要，對全世界來說都非常重要；台灣向世界展示「自由與民主是行得通的」。中央社記者鄭傑文攝 108年10月10日

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲，克魯茲提到，當大家都聚焦香港及香港人民面臨的殘酷壓迫，捍衛自由與民主更顯重要，對世界來說，台灣具有代表意義。

蔡總統下午在總統府接見美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）訪團。

蔡總統致詞提到，克魯茲參議員是這35年來第一位出席國慶的美國聯邦參議員；她很高興能夠再次見到克魯茲，她記得2016年1月她當選總統後，克魯茲曾發布聲明，稱台灣是自由典範，也是東亞和平的最佳希望。

她說，在參議院的友台法案，都會看到克魯茲的支持，她要代表台灣人民表達最深感謝；這幾年由於克魯茲的強力支持，台灣的重要議題都被納入美國國防授權法案，今年國防授權法案重申台灣關係法和六項保證是台美關係的基石，也鼓勵台美加強合作交流，提升台灣的自我防衛能力。

蔡總統表示，除了國防事務交流，也希望台美能夠簽署雙邊貿易協定，持續加深夥伴關係，共同促進台美產業發展；她說，克魯茲是台灣真誠的朋友，當前的台美關係是前所未有的穩固，期盼跟克魯茲一起努力，發展更深遠、更廣泛的合作關係。

總統蔡英文（右）10日在總統府，接見美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲（Ted Cruz）（左），蔡總統致詞提到，2016年1月她當選總統後，克魯茲曾發布聲明，稱台灣是自由典範，也是東亞和平的最佳希望。中央社記者鄭傑文攝 108年10月10日

隨後致詞的克魯茲提到，台灣非常重要，不只對亞洲重要，對全世界來說都非常重要；台灣向世界展示「自由與民主是行得通的」，讓人們有自由的意志、自由的發展，對國家、對所有人都有益處。

克魯茲認為，正因為如此，中國的共產黨政府才這麼害怕台灣的成功，因為台灣成功地示範，自由民主在亞洲是可以運作的。

克魯茲說，台美在軍事、外交、經濟都有非常強的聯盟關係，這樣的台美關係也讓兩國都受益；他說，他來自德州，德州認為與台灣進行商業來往，有非常大的經濟益處；他也完全同意、並非常希望未來台美能夠簽訂自由貿易協定，這對兩國都有很大的幫助。

克魯茲也提到，當大家都聚焦香港以及香港人民面臨的殘酷壓迫時，捍衛自由與民主更顯重要，對世界來說，台灣具有代表意義。

他說，他非常驕傲能夠稱自己為「台灣的友人」，他也希望台灣人民都知道，美國人民也非常驕傲能夠做台灣的朋友。（編輯：郭萍英）1081010