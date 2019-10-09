首度出席國慶 美參議員：與台灣站在一起感到驕傲

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）首度來台參加雙十國慶的美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）今天說，與台灣人民站在一起，美國感到驕傲；他支持台美簽署自由貿易協定，期盼台美強化軍事合作關係，並力挺台灣參加環太平洋軍演。

外交部表示，克魯茲是首次造訪台灣，也是近35年來，首位來台出席國慶活動的美國聯邦參議員。

共和黨籍的克魯茲是美國聯邦參議院外委會成員，今天剛從日本轉抵台灣，預計在台訪問2天。外交部表示，克魯茲將出席10日的國慶活動，並會晤政府高層，針對台美關係及區域情勢現況等議題交換意見。

外交部指出，克魯茲是台灣長期堅定友人，值此民主價值及國際秩序受到威權國家挑戰之際，克魯茲的來訪顯現他對台灣堅定的情誼。

克魯茲晚間與外交部長吳釗燮舉行聯合記者會。吳釗燮表示，每當台灣需要美國支持的時候，克魯茲都會挺身而出。

克魯茲表示，民主、人權都很重要。他來台訪問，因為台灣重視人民的權利；美台之間的友誼很重要，從中國企圖傷害台灣的作為就可以看出來。

外交部9日晚間在香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦「外交部長吳釗燮及美國參議員克魯茲（Ted Cruz）聯合記者會」，吳釗燮（左）與克魯茲（右）握手致意。中央社記者吳家昇攝 108年10月9日

從2016年至今，中國透過經濟利誘、脅迫的方式，已奪走台灣7個邦交國，包括近期的吉里巴斯、索羅門群島。

克魯茲說，中國願意花費鉅額來達到這樣的目的就表示他們認為這是很重要的事情。中國害怕台灣的民主與自由，這也是北京持續企圖孤立台灣的原因。

不過，他強調美國對台灣的支持，「和台灣人民站在一起，美國感到驕傲」，美國將會持續對抗中國企圖傷害台灣的作為。台美的友誼很重要，包括軍事與經濟層面。

他說，很希望看到台美簽署自由貿易協定；台灣是美國第11大貿易夥伴，期盼雙方提升貿易投資的關係。

同時，他也期盼看到台美加強軍事合作；他很高興看到美國川普政府同意出售台灣F-16戰機，這對協助台灣自身防禦能力來說很重要。

他表示，不難想像台灣與美國盟友合作捍衛共同利益的情景，很希望看到台灣能參與環太平洋軍演。

媒體問及，是否支持總統蔡英文連任，他說，這個問題應交由台灣人民決定。對他來說，不管台灣選出哪位領導人，都會樂意持續與台灣合作。

媒體追問，台灣出現親中的總統參選人，是否對此感到擔憂，他重申，美國對台灣的承諾是持久的，並獲得跨黨派支持。台美之間的盟友關係是長期的，他有信心，未來也會持續下去。

台灣是克魯茲印太之旅的其中一站，行程包括訪問美國的盟友。他說，前幾天訪問夏威夷並拜訪印太司令部，聽取相關軍事簡報，內容包括整個太平洋地區都面臨中國日益增加的軍事威脅，以及美國與盟友須如何因應。

他今天從日本來台，結束台灣行程後，將接著前往印度、香港訪問。（編輯：林淑媛）1081009