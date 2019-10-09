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NBA事件延燒 美議員：美企業不應配合中國審查

最新更新：2019/10/09 22:19
外交部9日晚間在香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦記者會，外交部長吳釗燮（左）與美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）（右）一同出席，並回答媒體提問。中央社記者吳家昇攝 108年10月9日
外交部9日晚間在香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦記者會，外交部長吳釗燮（左）與美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）（右）一同出席，並回答媒體提問。中央社記者吳家昇攝 108年10月9日

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）NBA事件延燒，來台參加國慶的美國共和黨籍、德州聯邦參議員克魯茲今天說，事件起因於一則「正確」的推文，不過中國的反應卻好像被放了炸彈一樣；他不認為美國企業應配合中國的審查。

今天、明天訪台的克魯茲（Ted Cruz）將參加雙十國慶活動。他今晚與外交部長吳釗燮舉行聯合記者會時，主動提及NBA事件，他說，事件起因於一則「相對正確」、支持自由、支持香港人民的推文，不過中國的反應卻好像被放了炸彈一樣。

NBA事件起因於火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）日前透過推特發文，以「FIGHT FOR FREEDOM」（爭取自由）、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港）等字眼，支持香港「反送中」運動，被中國民眾及大小官媒大做文章，引爆風波。摩瑞後來刪除貼文，還上推特致歉。

克魯茲表示，他是忠實的火箭隊球迷，相信摩瑞當初發文的時候，並沒想到會因此引發這麼大的風波。

他不認為NBA、也不認為美國企業應該配合中國的審查，因為中國的目的就是要達到沒人敢站出來批評中國的壓迫。「我們有責任要說出事實」，這也是台灣看重的責任，是他很高興來台訪問的原因之一。

此外，談到這次訪台的時間點，他說，目前的情況是中國共產黨政府壓迫性的行為變得更為嚴重，全世界都關注香港當前情勢，香港人民展現捍衛自由與民主的勇氣，許多人都冒著生命危險爭取自由。

克魯茲強調和平抗爭的力量，過去已有和平示威抗爭帶來改變的例子。由於台灣的存在、台灣對抗中國共產黨政府的壓迫，使得台灣對亞太地區，甚至是全世界來說，都很重要。

他說，因為自由的理念，台灣、香港都很重要。中國共產黨政府害怕中國人民看到台灣人民享有的自由與民主而開始質疑，為什麼他們無法享有相同的自由。

他表示，中國對此感到害怕，所以持續企圖孤立台灣的作為。這也是為什麼美國和其他國家一起支持台灣，是很重要的。（編輯：林興盟）1081009

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