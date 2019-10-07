美副助卿稱代表川普 學者：美國支持台灣

外交部長吳釗燮（左3）7日與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（右2）等人，共同為在台北舉行的首屆台美「太平洋對話」揭開序幕。中央社記者葉素萍攝 108年10月7日

（中央社記者郭建伸台北7日電）美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天說，「代表川普總統與蓬佩奧國務卿啟動這次首度對話」。學者認為，孫曉雅發言顯然有更高層授意，也代表美國支持台灣。

台美今天舉行首屆太平洋對話，孫曉雅說，美國始終強調台灣對外交夥伴、鄰國和國際社會的貢獻，而台灣是可信任且負責任的夥伴，並強調她代表總統及國務卿啟動對話。

政大名譽教授丁樹範說，之前曾傳出川普把訪台的副助卿黃之瀚罵了一頓，而孫曉雅這次稱她代表總統跟國務卿，當然與之前的狀況不太一樣。

丁樹範說，因為美中對立，台灣價值得以凸顯，雖然值得高興，但對台美關係還是要謹慎以待。

台大政治系副教授陳世民表示，目前美中貿易戰的大架構下，美國共和黨政府對台灣相當支持，就像外交部長吳釗燮所言，台美關係是40年來最佳。

陳世民說，孫曉雅能來台灣就是重要的象徵意義，因為在美國政府去年通過台灣旅行法之前，外交系統官員來台灣是滿忌諱的；不過孫曉雅這次能夠來台發言，也代表台灣旅行法的實踐。

陳世民說，孫曉雅若沒有美國政府更高階層同意或授意，相信她絕對不敢說自己代表川普跟國務卿啟動對話，可看出美國相當支持台灣。

但陳世民也說，不可否認，美中貿易談判進入關鍵時刻，美國這樣支持台灣，多少還是跟貿易戰有關聯性，至少對川普而言，多多少少會有拿美台關係施壓北京的可能性。

陳世民說，特使身分需要由總統賦予，但川普並沒有明講，孫曉雅尚不算是特使，但能夠來台仍算是種突破。（編輯：林興盟）1081007