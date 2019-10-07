台美太平洋對話 美副助卿：我代表川普參加

外交部長吳釗燮（左3）7日與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（右2）等人，共同為在台北舉行的首屆台美「太平洋對話」揭開序幕。中央社記者葉素萍攝 108年10月7日

（中央社台北7日電）台美今天舉行首屆太平洋對話，美國國務院副助卿孫曉雅說她「代表川普總統與蓬佩奧國務卿啟動這次首度對話」，強調台灣是對太平洋及世界一股善的力量，堅定支持台灣與太平洋國家的關係。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，美國始終強調台灣對外交夥伴、鄰國和國際社會的貢獻。台灣是可信任且負責任的夥伴，也是對太平洋及世界一股善的力量，這也是美國堅定支持台灣與太平洋島國關係的原因。

孫曉雅指出，美國會持續深化對太平洋人民的繁榮和福祉的長期承諾，這包括了自由等重要的共同價值在內。這項承諾始於川普，他今年5月在白宮橢圓形辦公室接待密克羅尼西亞聯邦和馬紹爾群島的領導人；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在8月訪問密克羅尼西亞聯邦，並會見馬紹爾等國領袖。

孫曉雅強調說：「我今天在此代表川普總統與蓬佩奧國務卿啟動這次首度對話。」

美國政府自二戰後就與太平洋區域發展夥伴關係，9月27日美國在聯合國大會場邊宣布對南太平洋島國增加6500萬美元援助，包括珊瑚礁保育、天氣觀測、改善數位連結性和能力等。

孫曉雅也說，美國和台灣在因應天災、保護環境和加強法治上有長期合作關係，現在要思考的是如何在太平洋島國擴大這種合作關係。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1081007