吳釗燮批中國野心 籲莫讓太平洋成另一個南海

外交部長吳釗燮（左3）7日與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（右2）等人，共同為在台北舉行的首屆台美「太平洋對話」揭開序幕。中央社記者葉素萍攝 108年10月7日

（中央社記者葉素萍台北7日電）外交部長吳釗燮今天表示，中國對太平洋的戰略野心與侵略行為顯露無遺，呼籲國際社會莫讓太平洋成為另一個南海。他並說，維護太平洋的自由與開放是台灣、美國及其他民主國家的共同利益。

吳釗燮上午與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人，共同為在台北舉行的首屆台美「太平洋對話」揭開序幕；美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）、馬紹爾駐台大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）分別致詞。

吳釗燮致詞指出，台灣透過提供太平洋友邦農技團、醫療團、職訓計畫及獎學金等合作計畫，建立成功的「台灣模式」，實質嘉惠人民。台灣也與理念相近國家合作，例如台美全球暨合作訓練架構（GCTF）提供太平洋國家官員與專家在公共衛生、環境保護、人道援助與救災、媒體識讀、網路安全、婦女賦權等議題的相關訓練與對話機制。

吳釗燮說，GCTF工作坊不僅成效良好，更獲得日本、瑞典等理念相近國家共同參與。「台灣模式」在太平洋地區的貢獻已成為國際援助的良善典範。

他強調，在太平洋地區內行之有年的國際援助合作模式，如今卻遭受威權國家的挑戰。例如今年9月，中國以利誘方式搶奪台灣在太平洋的兩個友邦索羅門群島與吉里巴斯。

吳釗燮指出，中國打壓台灣的政治企圖及擴張野心昭然若揭，「台灣模式」若漸被「中國模式」所取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱。

他以中國近10年在南海大肆興建人工島礁及軍事設施為例指出，中國對太平洋的戰略野心與侵略行為顯露無遺，呼籲國際社會莫讓太平洋成為另一個南海。

吳釗燮強調，維護太平洋的自由與開放是台灣、美國及其他民主國家的共同利益，最好方式就是讓相關國家看見台灣在太平洋區域內貢獻的價值，共同平衡中國侵蝕現狀的擴張作為，而現在正是國際社會必須團結一致、共同捍衛以規則為基礎的國際秩序與和平的時刻。

由台灣與美國共同召開的首屆「太平洋對話」今天舉行，外交部說，參與對談的各方盼藉由此一平台，深入探討各國在太平洋島國發展援助項目的協調合作。論壇旨在讓台灣對太平洋友邦國家的各項援助能發揮最大效益，使台灣與友邦及理念相近國家的合作更為密切直接，共同捍衛彼此的共享價值，共同維護太平洋區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：謝佳珍）1081007