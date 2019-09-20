習近平主導計畫全面打壓台灣 化解個人政治危機

（中央社記者溫貴香台北20日電）根據國安團隊與多國情資，中國領導人習近平因應10月召開的中共四中全會，主導預算無上限的「台灣介選計畫」，在外交、軍事與觀光等各層面全面打壓台灣，以緩解他在政治上遭黨內問責的沉重壓力，強挖台灣南太邦交國即為此計畫一環。

眼見美中貿易、香港問題難解，而台灣大選態勢明顯離年初宣示的「一國兩制台灣方案」越來越遠，但中國十月一日國慶、中共四中全會召開在即，中共黨內問責習近平聲量逐漸升高。

國安人士上午透露，為了緩解政治上的沉重壓力，習近平近日下令升高對台打擊力道，日前更由辦公室擬定「台灣介選計畫」，內容主要為不計代價挖邦交國、停觀光客，並逐步升高對台軍事威嚇。

依據國安團隊所掌握的這項「台灣介選計畫」，內容包括規劃十一之前挖走台灣數個邦交國，「預算無上限」，年底前停止所有赴台觀光團，並啟動包括壓縮台海中線的海空軍事行動，「務致島內社會對蔡英文當局之疑慮與不信任達至最高」、「壓制蔡英文及民進黨於明年島內大選支持於最低」。

在外交方面，國安人士表示，索羅門群島的邦交爭奪戰就是近期最明顯的實例，北京方面按照計劃訓令外交單位，9月16日前必須讓索方完成與中國建交的決策，也因此傳出5億美元外加許多暗盤的交易。

該人士表示，依來自主要國家的相關訊息，北京同樣的做法，近日已在台灣幾個邦交國間動作頻繁，加強接觸的力道，也升高收買的強度。

根據來自主要國家的情資，考量相較於拉美動輒需數十、數百億美元的條件，國安人士表示，目前被狙擊的台灣邦交國，北京鎖定南太為目標區，根據媒體報導，吉里巴斯就屬於此類案例，目前北京方面的人員正在當地與高層官員洽談包括金援在內的建交條件。（編輯：王思捷）1080920