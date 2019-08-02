沒主權就沒民主 總統：一國兩制是破壞現狀

（中央社台北2日電）總統蔡英文接受日媒專訪表示，中國提出「一國兩制、台灣方案」後，相信在中國內部的準備裡面，也開始了一些作為，要變成是政策上的一部分。但她強調，「一國兩制」不是台灣可以接受的。

她也強調，台灣的現狀其實很清楚，主權是獨立的，做為在台灣建構民主自由方式的基礎。「一國兩制」方面，以香港的例子，它的主權是在中國，不在香港，也就是在沒有主權的情況下，沒有辦法保證民主自由的生活方式可以得到絕對的保障。因此，當台灣聽到「一國兩制」的時候，最大的憂慮就是現在主權獨立的現狀會被破壞掉。

蔡總統日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪，針對兩岸關係、香港「反送中」、台美及台日關係等議題，做上述表示。

對於香港反送中運動越演越烈，蔡總統認為，北京當局必須要信守當年所做的承諾，讓香港人民可實現追求民主自由的期待。換句話說，與其壓制香港民主的發展，倒不如讓香港的民主能夠正常的，而且自然的發展。這是中國在面對香港人期待的時候最好的方案。

蔡總統表示，相信絕大多數的台灣人，對香港人民走上街頭要求民主，基本上都是抱持一種同情的、支持的態度。台灣人在台灣過的是自由民主的生活，也希望香港人一樣可以過著民主自由的生活，這是文明社會共同的價值，也是共同的期待。

對於有人說「今天的香港是明日的台灣」，蔡總統表示，倒不如說希望「今天的台灣是明天的香港」，讓香港人也有他們享受民主自由生活方式的權益；她希望台灣民主生活的方式，明天的香港也可以享受得到。

總統也提到，很多香港人選擇住在台灣，認同台灣自由民主的生活方式，台灣也有一個特別的條例處理和香港人民的關係。基本上，對於香港民眾認同民主的價值，願意來這裡生活、工作、遵守法律的規定，都非常的歡迎。

提及兩岸關係，蔡總統指出，今年初中國國家主席習近平提出所謂「一國兩制、台灣方案」，這讓台灣人覺得好像長期以來中國主張的一個中國，或者是統一這件事情已經進入了中國的政治時間表，表現出來對於所謂台灣問題的解決，有一定時間的壓迫感。因此，做為台灣領導人，她必須要講清楚，「一國兩制」不是台灣可以接受的。

蔡總統表示，在過去的一段時間，台灣對於兩岸的穩定和平採取了負責任的態度，不挑釁，也盡最大的能力來維持兩岸之間的和平、穩定，主張維持現狀。但「一國兩制、台灣方案」提出以後，在很多人的感覺裡面，都覺得是中共一方的改變現狀，對台海和平穩定不是正向的發展。

總統說，在去年的後半年，甚至於在去年尾的時候，政府評估了情勢，還有對中國方面的觀察。有感覺到在今年初的時候，中國有可能提出一個比較大膽的方案，所以也有一些準備，當提出來的時候，在幾個小時之內就回應了。

蔡總統表示，相信在中國內部的準備裡面，也開始了一些作為，政府也觀察到對方內部也有一些計畫，要把「一國兩制、台灣方案」變成是政策上的一部分。

蔡總統呼籲國際重視台灣戰略地位的重要性，在經濟上和其他國家形成共同經濟利益的可能性非常大。台灣位處於第一島鏈，在區域戰略上，是非常重要的存在，對這個區域的自由民主發展，具有關鍵性，如果台灣因為中國的擴張，而喪失掉自主、主權，她相信這個區域裡面，很多的國家都會感到不安。（編輯：林興盟）1080802