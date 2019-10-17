台灣大選防中國滲透自媒體 學者建議從金流追查

中國試圖透過資訊戰影響台灣大選，台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏表示，自媒體、網紅、網路公關等非主流媒體可以從金流著手，了解是否有中國資金介入。中央社記者江今葉華盛頓懾 108年10月17日

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）中國試圖透過資訊戰影響台灣大選，台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏表示，自媒體、網紅、網路公關等非主流媒體可以從金流著手，了解是否有中國資金介入。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天針對中國影響力與資訊戰舉辦研討會。羅世宏在會後接受訪問時表示，中國對台灣的影響一直都在，特別是明年台灣即將面臨大選，可以預期中國透過假新聞、不實訊息試圖影響選舉的情況會隨著選戰進入白熱化而更形嚴重。

羅世宏指出，媒體是中國一直試圖滲透的產業，向中國靠攏的媒體，有因為意識形態，也有資金或市場考量，其中有中國主動影響，也有台灣在地協力者影響。

對於大型主流媒體，羅世宏認為相對簡單，因為主流媒體體制較為健全，也可以透過換照或是評鑑等方式對媒體言論做約束。

但自媒體、網紅、網路公關等的管理就相對複雜。羅世宏指出，上述這些機構或個人金流多半不透明，加上財務相對不穩定，容易受到資金吸引，讓中國有機會滲透。國安部門應該想辦法從金流著手，向上追蹤金流來源，應能有效防堵中國的媒體滲透。

對於近來鬧得沸沸揚揚的美國職籃（NBA）自我審查事件，亞洲協會美中關係中心高級研究員石宇（Isaac Stone Fish）表示，許多人對中國或香港情勢發表言論，但中國不會有如此強烈反彈，NBA事件會鬧大，是北京的決定，也確實達到成效。

石宇指出，北京希望透過NBA事件向外界傳達一個清楚的訊息，那就是只要涉及主權議題，中國只有一個聲音。

他表示，北京成功使用美國的政治語言與政治自由，佐證中國所謂的言論自由。言論自由是有限度的，在戲院說失火不是言論自由，說要殺人也不是言論自由，北京使用類似的爭論為言論自由設限。但事實上這是兩個完全不同的狀況。

對於NBA事件，石宇也指出，當這些支持北京的言論從火箭隊球星哈登（James Harden）或是湖人球星詹姆斯（LeBron James）嘴裡說出來時，效果遠大於由姚明等中國自己的運動明星所說出來。問題在於許多美國個體自我審查，將北京訊息置於前，置於不當地位。（編輯：陳永昌）1081017