抗中國假訊息 國安局籲理念相近國與台灣組聯盟

華府智庫詹姆士敦基金會15日舉辦年度中國國防暨安全會議，目前在華府訪問的國安局副局長陳文凡受邀出席，並以「中國對台影響力行動」為題發表演說。為了對抗中國假訊息，陳文凡建議台灣與理念相近國家組成跨區域聯盟，並與美國簽署抗假訊息合作備忘錄。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年10月16日

（中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電）台灣大選在即，外界預測中國將利用假訊息及其他媒介來影響選舉。國安局副局長陳文凡今天在華府表示，台灣應與理念相近國家組成跨區域聯盟，並與美國簽署合作備忘錄，來共同對抗假訊息。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今天舉辦年度中國國防暨安全會議，目前在華府訪問的國安局副局長陳文凡受邀出席，並以「中國對台影響力行動」為題發表演說。

陳文凡在演講中指出，中國過去多次企圖影響台灣選舉，為了台灣2018地方選舉及2020總統立委大選，還特別在2017年底，成立跨部會工作小組評估選情、資助親中政黨、及支持陸配團體及節目主持人等。

陳文凡表示，北京不只透過Youtube平台散播影片訊息，還利誘親中媒體及台灣網紅在Facebook、推特（Twitter）、Line等網路媒介替中共打文宣戰。他強調：「這些行動是中共對台的新型態認知戰手法。」

由於貿易戰所帶給中國的壓力，以及延燒數月的香港「反送中」示威運動，陳文凡指出，國安局評估北京在台灣大選前，會盡一切努力在外交、經濟及軍事上脅迫台灣，並在政治上進行分化。

除此之外，陳文凡表示，在特殊情況下中國也可能因為內部原因，需要對外表現強硬以催化國內民族主義，例如宣布統一時間表。他指出，北京也可能在選前，再搶奪台灣1至2個邦交國。

為了對抗中國在世界上的資訊戰，陳文凡提議理念相近國家與台灣，成立跨區域網路安全聯盟來對抗假訊息，目的是維護言論自由並探討規範網路活動。陳文凡也建議，由於台灣是假訊息即時戰區，美國可考慮與台灣簽署共同對抗假新聞的合作備忘錄（MOU）。

被問及是否已向美方提出簽署MOU的想法，陳文凡會後受訪表示，這只是一個想法，因為政府必須想盡各種方法面對挑戰，但台灣許多部會都表達過類似概念。他並表示，目前相關事項雙方還在討論當中。

對於國安會示警，中國在大選前恐再奪台灣邦交國，陳文凡則不願預測可能轉向的邦交國是哪些。不過，他強調：「我們不會放棄任何一個友好的國家，更不要說是邦交國。」（編輯：陳政一）1081016