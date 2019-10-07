國安會示警恐再斷交 吳釗燮：可能性當然存在

國安會日前指出，中國年底前可能再斷台灣1至2個邦交國。外交部長吳釗燮7日說：「這個可能性當然存在」。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北7日電）索羅門與吉里巴斯在9月底接連與台灣斷交，國安會日前指出，中國為介入台灣2020選舉，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國。外交部長吳釗燮今天說：「這個可能性當然存在」。

吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢，答復國民黨立委呂玉玲質詢時，做上述表示。

吳釗燮表示，外交部積極處理外交上的徵候、跟每一個邦交國的關係，珍惜與認真對待與每個邦交國的關係。

呂玉玲詢問索羅門群島與吉里巴斯相繼與台灣斷交，過程中發生什麼事。吳釗燮回應，今年初就看到一些狀況，跟友盟國家共同處理，但後來狀況急劇變化，也對外說明有面對一些挑戰。

呂玉玲說，今年4月起索羅門新總理上台後一直有斷交的傳言，但吳釗燮一直到9月初還是說邦交穩固，是公然在立院說謊。吳釗燮表示，有出現一些徵候或跡象，不代表邦交有問題，他回應時邦交是沒問題的。

另外，呂玉玲詢問，香港部分「反送中」示威者宣布成立臨時政府，外交部認為香港臨時政府是不是國家。吳釗燮表示，他不是很清楚，香港不是外交部的業務範圍，應由陸委會評論；他重申，台灣不會介入香港事務，但支持香港人民爭取民主自由。

呂玉玲接著說，有民眾認為台灣應與香港臨時政府建交；吳釗燮表示，沒有接到這方面的需求，完全沒有聽過。（編輯：謝佳珍）1081007