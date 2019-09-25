專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果

在美國國會推動「台北法案」的聯邦參議員賈德納24日說，這項立法是要讓台灣邦交國清楚知道，「若你決定摒棄台灣，會發生什麼事」。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年9月25日

（中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電）台灣的兩個邦交國轉向北京之後，在美國國會推動「台北法案」的聯邦參議員賈德納今天說，這項立法是要讓台灣邦交國清楚知道，「若你決定摒棄台灣，會發生什麼事」。

美國參議院外交委員會明天將審議「台北法案」，在法案審議前夕，參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）告訴中央社記者，美方對中國霸凌台灣的行為高度關切，上週他與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面談論這個問題，並商議美方該如何挺身協助台灣捍衛邦交，以及維護台灣經濟利益與在世界各地的機會。

共和黨籍的賈德納指出：「他們（行政部門）非常投入，對正在發生的事也很擔憂。」但他坦承，目前尚未有具體方案。

在得知索羅門群島、吉里巴斯政府打算外交轉向後，台灣政府接連在台北時間16日與20日宣布與兩國斷交，而美國國務院也表示正研議可能因應選項。總統蔡英文2016年5月上任以來，由於中國利誘，台灣邦交國數量從原先的22個，掉至目前的15個。

正因如此，賈德納認為在當前情況下，通過由他擔任主要提案人、目的在協助台灣鞏固邦交的「台北法案」更為重要。他表示，法案確保美國國會能要求行政部門拿出具體作為，讓事情不會只是未知數，也讓台灣邦交國清楚知道，「若你決定摒棄台灣，會發生什麼事」。

「台北法案」的全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act）。法案是由賈德納、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）和柯寧（John Cornyn），以及民主黨籍參議員庫恩斯（Chris Coons）在5月23日提出。

根據目前法案版本，美國國務卿或其指派人士須在法案通過的90天內，並在往後的每180天向相關國會委員會提出報告，詳述行政部門採取哪些作為強化台灣的國際結盟。法案也要求行政部門採取行動與各國交涉，促使該國政府維持與台灣的邦交，或是加強非官方關係。

對於考慮改變或降低與台灣關係的國家，法案則授權國務卿能相應增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國的援助，包含經濟或軍事方面。不過，在採取任何對應作為前至少30天，美國行政部門須與相關國會委員會協商。

賈德納強調：「我們要確保人們了解，採取像索羅門群島、吉里巴斯這樣立場的可能後果。」

不過，除了讓台灣友邦瞭解，他們若屈服於北京霸凌美方可能採取的作為，賈德納指出，法案也清楚傳達，美國政府會「獎勵」那些繼續與台灣友好並積極主動的國家。

雖然除了原先共同提案議員外，「台北法案」目前沒有其他參議員連署，但賈德納強調法案有行政部門的支持。他表示，國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）上週在參院外委會聽證會中表示，他支持「台北法案」背後的概念。

賈德納有信心地說：「很顯然的，明天法案的通過會有他們的支持。」（編輯：林憬屏）1080925