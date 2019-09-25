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美國參議員賈德納專訪
美國參議院外交委員會審議「台北法案」前夕，法案提案人之一參議員賈德納接受中央社專訪表示，法案將加入要求台美展開雙邊貿易協商的文字，以利雙方簽署自由貿易協定，他也說，這也是要讓台灣邦交國清楚知道，「若你決定摒棄台灣，會發生什麼事」。
美國參議員賈德納專訪
新聞專題
美國參議員賈德納專訪2/3

專訪／台北法案關注FTA 美議員：美台關係下一個突破

最新更新：2019/09/25 16:41
美國參議員賈德納24日接受中央社專訪時表示，25日將針對「台北法案」提出修正案，協助美台雙方簽署自由貿易協定。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年9月25日
美國參議員賈德納24日接受中央社專訪時表示，25日將針對「台北法案」提出修正案，協助美台雙方簽署自由貿易協定。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年9月25日

（中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電）在美國參議院外交委員會審議「台北法案」前夕，法案提案人之一聯邦參議員賈德納今天表示，法案將加入要求美方與台灣展開雙邊貿易協商的文字，以利雙方簽署自由貿易協定。

參院外委會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner）接受中央社專訪時表示，他與總統蔡英文已就美台雙方洽簽自由貿易協定（FTA）議題有過不只一次的談話，明天他與相關人士將會就「台北法案」提出修正案，讓簽署FTA一事入法。

根據中央社取得的修正案文件，修正案內容表達國會立場，認為美國行政部門應以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的FTA為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。

賈德納表示，美台簽署FTA在美國國會有高度支持，但美國行政部門才是負責協商、履行協定的一方，而他不清楚那邊目前的進度。談及美台近期可能會有什麼重大發展或突破時，賈德納說，雙方簽署FTA就會是個很大的突破；但他認為今年內簽署的可能性不大，畢竟雙方還有有待落實的軍售案及其他事項仍在商談。

另外，美中貿易戰雖打打停停、時好時壞，但川普政府仍嘗試與北京協商。關於貿易戰是否可能影響「台北法案」的通過，賈德納表示，美國政府必須要意識到「台灣不是談判（籌碼）或槓桿點」，且美台關係本身就具有足夠價值，像是雙方在經貿、國安領域的關係，以及共享的民主人權價值。

賈德納強調：「這些是不論我們跟中國有什麼樣貿易爭端或解決方案，都不會改變的。」

「台北法案」目前版本只聚焦在台灣與邦交國和非邦交國的關係，以及台灣的國際參與。對於考慮改變或降低與台灣關係的國家，法案授權國務卿能相應增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國的援助。

法案也要求美國行政部門指示國際組織中的代表，透過發言或投票支持台灣成為不以主權國家為參與資格、美國也是成員的國際組織會員，或在其他組織中取得觀察員身分。（編輯：林憬屏）1080925

美國參議員賈德納24日接受中央社專訪時表示，美台洽簽自由貿易協定的議題在美國國會有高度支持。圖為賈德納辦公室。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年9月25日
美國參議員賈德納24日接受中央社專訪時表示，美台洽簽自由貿易協定的議題在美國國會有高度支持。圖為賈德納辦公室。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年9月25日
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