更多編輯台推薦新聞：
台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統
國際

台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統

北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠
兩岸

北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統
首頁 / 重點新聞
新聞專題
友邦聯大發聲挺台
第74屆聯合國大會總辯論9月24日展開30日結束，25日發言的4友邦中，3國發聲挺台。史瓦帝尼、帛琉除在聯合國議場發聲，也與其他9友邦連署致函聯合國秘書長古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系。（圖取自UN推特）
友邦聯大發聲挺台
新聞專題
友邦聯大發聲挺台1/10

聯大總辯論友邦全數發言 11國聲援台灣

最新更新：2019/09/29 11:22
第74屆聯合國大會總辯論，台灣15友邦都已發言，共11國發聲支持台灣參與聯合國，較去年少一國。（圖取自聯合國IG網頁instagram.com/unitednations）
第74屆聯合國大會總辯論，台灣15友邦都已發言，共11國發聲支持台灣參與聯合國，較去年少一國。（圖取自聯合國IG網頁instagram.com/unitednations）

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）第74屆聯合國大會總辯論，台灣15友邦都已發言，共11國發聲支持台灣參與聯合國，較去年少一國。多個友邦在聯大期間高階會議上肯定台灣，開闢更多管道為台灣發聲。

友邦在聯大總辯論發言情況，一向被視為台灣外交重要觀察指標。去年聯大總辯論發聲挺台的索羅門群島、吉里巴斯近期先後與台灣斷交，轉向北京，台灣邦交國數量減至15國，友邦在聯大舉行期間的動向更受矚目。

本屆聯大17日開議當天，11友邦聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），宏都拉斯、巴拉圭則個別致函，支持台灣參與聯合國體系。不過，參與連署的吉里巴斯已於20日與台灣斷交。

聯大總辯論24日展開，預定30日結束，台灣15友邦於今天全數發言完畢。為台灣發聲的11友邦，依發言順序為史瓦帝尼、帛琉、瓜地馬拉、諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯、馬紹爾群島、貝里斯、海地。

值得注意的是，瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）為台灣仗義執言，一改過去3年聯大總辯論發言時未提台灣、也未聯名或個別致函聯合國秘書長的做法。去年聯大總辯論隻字未提台灣的海地，今年也籲請各界關注台灣參與聯合國體系的訴求。

未提台灣的4友邦為宏都拉斯、巴拉圭、教廷、尼加拉瓜。

教廷在聯大總辯論發言一向不提台灣，但17日派出駐聯合國副觀察員韓森（Monsignor Fredrik Hansen）與台灣友邦代表一同遞函。巴拉圭7年來首度未在聯大總辯論聲援台灣，但有個別致函古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系，和宏都拉斯做法相同。

尼加拉瓜是台灣15友邦中，唯一未在聯大總辯論發聲挺台、也沒有致函古特瑞斯表達對台支持的國家。尼加拉瓜連兩年未替台灣仗義執言，但去年有個別致函古特瑞斯。

過去10年，友邦在聯大總辯論發言挺台數量最少的是2018年的12國，2016年有13國，2009、2017年有15國，2013至2015年各有16國，2012年有17國，2010、2011年有18國。

友邦除透過致函、在聯大總辯論發言挺台外，史瓦帝尼、帛琉、聖文森、瓜地馬拉等友邦代表也在聯大舉行期間的全民健康覆蓋高階會議、氣候峰會上，提及台灣在醫療與落實永續發展目標（SDGs）的成就與貢獻，讓國際社會知道台灣有助聯合國實現全球目標。（編輯：林憬屏）1080929

延伸閱讀
巴拉圭聯大發言未提台灣 外交部：兩國邦誼友好3友邦聯大發聲挺台 瓜地馬拉3年來首度聲援聯合國健康覆蓋與氣候變遷會議 4友邦發言挺台聯大總辯論4友邦發聲挺台 吐瓦魯倡重返聯合國
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報