聯大總辯論4友邦發聲挺台 吐瓦魯倡重返聯合國[影]

第74屆聯合國大會總辯論第5天，續有4友邦發聲挺台，吐瓦魯表明支持中華民國以創始成員身分重返聯合國。圖為吐瓦魯副總理陶波發表談話。（圖取自聯合國YouTube頻道網頁）

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）第74屆聯合國大會總辯論第5天，續有4友邦發聲挺台，吐瓦魯表明支持中華民國以創始成員身分重返聯合國。教廷循往例未提台灣，尼加拉瓜則是連兩年未替台灣仗義執言。

除吐瓦魯外，馬紹爾群島、貝里斯、海地今天也聲援台灣。這4國上週都聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

本屆聯大總辯論24日展開以來，台灣15友邦都已發言，共11國發聲挺台，較去年少一國。

吐瓦魯副總理陶波（Minute Alapati Taupo）表示，真正且恆久的夥伴關係，是實現2030年議程與永續發展目標的根本。不過，聯合國體系將台灣這個真正且恆久的夥伴排除在外，剝奪台灣2300萬人參與、受益並為聯合國永續發展目標做出貢獻的基本權利。

陶波說，台灣是吐瓦魯與全球多國負責任且有能力的夥伴，如果獲邀，台灣可以做得更多，「吐瓦魯堅定支持中華民國以聯合國創始成員身分重新加入聯合國，並積極參與聯合國專門機構」。

▼吐瓦魯副總理陶波在影片15分03秒起提到台灣

影片來源：聯合國 YouTube頻道

貝里斯外交部長艾林頓（Wilfred Elrington）也為台灣無法獲得聯合國代表權抱不平。

他表示，聯合國「固執且錯誤地」按照一份1971年決議阻擋台灣參與旗下所有組織，是對正義的踐踏。貝里斯敦促聯合國終止這形同對台灣人民實施的政治和人道禁令。

艾林頓指的是聯大第2758號決議，也就是1971年10月25日，第26屆聯大表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表當時知道大勢已去，於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與代表權。

▼貝里斯外交部長艾林頓在影片22分29秒起提到台灣

影片來源：聯合國 YouTube頻道

馬紹爾群島外交部長席克（John Silk）表示，馬紹爾與台灣關係緊密，自由民主國家間的持久友誼無可阻擋。馬紹爾國會近期無異議通過友台決議，兩國關係更加堅實。

席克說，台灣應在聯合國體系內發揮明確作用，包括有意義參與相關專門機構與機制，如聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、世界衛生大會（WHA）和國際民航組織（ICAO）。如果聯合國認真看待「不遺漏任何人」，就要肯定各方參與和協助，適當肯定台灣與馬紹爾等國的互動與夥伴關係。

▼馬紹爾群島外交部長席克在影片15分19秒起提到台灣

影片來源：聯合國 YouTube頻道

海地外交部長艾蒙席（Bocchit Edmond）以法語發言指出，促進包容是充分落實2030年永續發展議程的基本要求之一，這涉及所有人民和利害關係方參與，共同努力創造更美好的世界，海地因此希望各界多加關注中華民國（台灣）不斷提出參與聯合國體系活動的訴求。

值得注意的是，海地去年未在聯大總辯論聲援台灣。今年除發聲挺台，海地也參與連署致函古特瑞斯，力挺台灣參與聯合國體系。

▼海地外交部長艾蒙席在影片10分58秒起提到台灣

影片來源：聯合國 YouTube頻道

教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）發言觸及多邊主義、和平、貧困、教育、氣候及包容等議題，未提到台灣與備受矚目的梵中關係。

尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）發言通篇未提台灣，和去年一樣。尼加拉瓜今年除未在聯大總辯論為台灣仗義執言，也沒有聯名或個別致函古特瑞斯，對台灣參與聯合國體系表達支持。（編輯：馮昭）1080929