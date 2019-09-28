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聯大總辯論3友邦聲援台灣 巴拉圭7年來首度未提[影]

最新更新：2019/09/28 10:29

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）聯合國大會總辯論邁入第4天，加勒比海「三聖」友邦全數發聲挺台，呼籲聯合國體系接納台灣。巴拉圭外長發言通篇未提台灣，7年來首度未在聯大總辯論為台灣仗義執言。

第74屆聯大總辯論24日展開以來，9個台灣友邦已發言，7國發聲挺台。聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森除在今天聲援台灣，上週也參與連署致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）表示，台灣在科技、再生能源和醫療等領域的經驗與專長，為聖克里斯多福帶來極大益處。他呼籲聯合國運用台灣的經驗、資源和專長，讓其他開發中國家也能受益。

哈里斯說：「過去36年的經驗告訴我們，中華民國（台灣）為盟邦帶來真正的友誼與團結，也為協助國際社會其他層面做好準備。」

▼聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯在影片12分31秒起提到台灣

影片來源：聯合國YouTube頻道

聖露西亞總理查士納（Allen Michael Chastanet）提到，七大工業國集團（G7）外交部長4月在外長會議公報中，對台灣以國際飛航界積極成員身分實質參與國際民航組織（ICAO）各論壇表達支持，呼應長期主張將台灣納入國際社會工作的人士。

查士納說，聖露西亞贊同上述呼籲，「因為我們認為以政治目的排除積極成員危害飛航安全」。

他表示：「我們持續朝落實2030年永續發展議程邁進之際，小國與所有國家參與聯合國各機構與進程，對實現我們的集體目標至關重要。我們忠於這項議程『不遺漏任何人』的號召。」

▼聖露西亞總理查士納在影片11分13秒起提到台灣

影片來源：聯合國YouTube頻道

聖文森及格瑞納丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）指出，國際合作對解決現代全球化與永續發展的嚴峻挑戰至關重要，台灣等聖文森盟邦為其發展願景提供意見與支持，足堪楷模，一再證明值得在聯合國專門機構與組織中發揮有意義的作用。

聖文森6月獲選聯合國安理會非常任理事國。本屆聯大舉行期間，龔薩福除在總辯論場合發聲挺台，23日也在全民健康覆蓋高階會議上提到，台灣政府派遣的醫療團十分傑出。

▼聖文森及格瑞納丁總理龔薩福在影片23分27秒提到台灣

影片來源：聯合國YouTube頻道

巴拉圭由外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）代表，以西語發表的演說通篇未提台灣。巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）去年在聯大總辯論以「國家」稱呼台灣。本屆聯大是巴拉圭自2012年以來，首度未在總辯論替台灣仗義執言。

巴拉圭今年雖未在聯大總辯論提到台灣，但已個別致函古特瑞斯，對台灣參與聯合國體系表達支持。（編輯：高照芬）1080928

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