巴拉圭聯大發言未提台灣 外交部：兩國邦誼友好

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）聯合國大會總辯論24日至30日舉行。對於巴拉圭外長在會中發言通篇未提台灣，外交部今天說，與巴拉圭邦誼篤睦友好，巴國政府稍早已致函聯合國秘書長，聲援台灣參與聯合國體系。

台灣上週接連與太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯斷交，邦交國數量降至15國。台灣與友邦的互動，以及友邦是否在聯大會議等國際場合表達支持台灣的立場，格外引發關注。

第74屆聯大總辯論24日展開，在27日的會議中，聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森等加勒比海「三聖」友邦都有發聲挺台，呼籲聯合國體系接納台灣。不過，巴拉圭外長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）發言通篇未提台灣，是巴拉圭自2012年以來，首度未在聯大總辯論替台灣仗義執言。

對此，外交部發言人歐江安向中央社記者表示，中華民國與巴拉圭「邦誼篤睦友好」，長期以來，雙方在各項裨益民生領域的合作關係密切。

歐江安指出，今年巴拉圭外長在聯大總辯論演講內容著重闡述巴國內政及外交成果。巴國政府今年稍早已致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），聲援台灣參與聯合國體系。

她說：「我國重視及珍惜與巴拉圭建交長達60多年的邦誼」，未來也將持續在踏實外交、互惠互利的原則下，相互扶持，為兩國人民創造最大的褔祉，讓台灣為國際社會做出更多的貢獻。（編輯：郭萍英）1080928