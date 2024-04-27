白金漢宮：英王查爾斯三世即將恢復出席公眾活動

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）白金漢宮今天表示，經過一段時間的治療和休養復原，國王查爾斯三世（King Charles III）很快就會恢復執行公眾活動任務。

75歲的英王查爾斯三世今年1月曾接受攝護腺手術，隨後於2月宣布罹癌、展開療程。期間查爾斯三世持續處理公文，並曾在3月底出席王室成員的復活節禮拜儀式，但未曾參與公開活動。

根據白金漢宮今天發布的聲明，查爾斯三世30日將與王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同訪問一個癌症治療中心，與醫護人員及病患互動。

白金漢宮指出，查爾斯三世未來幾週將出席一系列公眾活動，30日訪問癌症治療中心僅是第一場。

白金漢宮今天同步宣布，日皇德仁與皇后雅子定6月下旬前來英國，進行國是訪問，查爾斯三世將偕卡蜜拉在白金漢宮接待日皇伉儷。

隨著查爾斯三世與卡蜜拉加冕將屆一週年，白金漢宮指出，國王與王后對他們過去一年自世界各地收到的諸多善意與祝福至今深懷感激。

查爾斯三世與卡蜜拉的加冕典禮去年5月6日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，當時是睽違70年後，英國再次舉行君主加冕典禮。（編輯：徐睿承）1130427