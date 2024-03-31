英王查爾斯三世出席復活節禮拜 罹癌後露面受矚目
2024/3/31 22:27（3/31 22:54 更新）
（中央社英國溫莎31日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）今天出席復活節禮拜儀式，這是他自今年稍早宣布罹癌後，最引人矚目的公開露面。
法新社報導，英王查爾斯三世和妻子王后卡蜜拉（Queen Camilla）乘車抵達位於倫敦西部溫莎城堡（Windsor Castle）內的聖喬治教堂（St George's Chapel）。
75歲的查爾斯身著西裝和淺藍色領帶，在進入教堂前微笑著向人群揮手致意。民眾為了一睹這名患病君主的風采，排隊數個小時。
查爾斯三世和卡蜜拉在禮拜儀式後，向外頭排著隊的支持者致意，並和人群中的一些人握手，進行短暫交談。
參加這項年度宗教儀式是英國王室的長年傳統，其他王室成員也有出席今天的禮拜。
但王位繼承人威廉王子（Prince William）和42歲妻子威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今年缺席，她上週才透露罹癌消息，目前正在接受治療。
英國王室有兩名最高級別成員同時身患重病，這種情況對當代王室來說已構成前所未有的危機。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130331
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