英國凱特王妃坦承罹癌 勇氣廣獲讚譽[影]

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）繼英王查爾斯三世數週前坦承正與癌症搏鬥後，威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）也透過影片宣布她罹癌的驚人消息，而她的勇氣也贏得大眾讚美。

法新社報導，這段於22日晚間公布的預錄影片讓當代英國王室陷入前所未有的危機，因為兩名最重要的王室成員同時在與癌症搏鬥。

白金漢宮今年2月宣布，登上大位僅一年多的查爾斯三世（King Charles III）罹癌，將取消所有公開活動。不過他今天率先褒揚凱特這位「親愛的媳婦」。

肯辛頓宮（Kensington Palace）於社群媒體發布凱特宣告罹癌的影片不久，75歲的查爾斯三世旋即表示，他為凱特坦承罹癌的勇氣感到驕傲。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與美國白宮相繼致上溫暖祝福；英國各家報紙直接在今天頭版引述凱特的說法，並於內頁讚美她的勇氣。

「太陽報」（The Sun）頭版寫著「凱特，妳不孤單」；「標準報」（The Standard）專欄作家瑞秋．強生（Rachel Johnson）寫道「全國民眾都同情高貴大方的凱特」瑞秋是前首相強生（Boris Johnson）的妹妹。

現年42歲的凱特王妃於影片聲明中坦言，罹癌令她「極為震驚」，希望外界在她接受化療期間給予「時間、空間和隱私」但她並未說明罹患哪種癌症。

凱特在這支本月20日於溫莎（Windsor）錄製的影片中強調，她現在「安好，一天比一天強壯」。

凱特坐在花園長椅上直接面對鏡頭侃侃而談，評論人士讚許這種真誠的態度。

王室事務評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）說，很多人會為凱特在兩分多鐘影片裡的舉止得宜而感動，「但毫無疑問，這對王室來說是非常、非常艱難的時刻」，因為目前幾無可能規劃任何能讓查爾斯三世和凱特參加的活動。

凱特前次出席公開活動是去年12月25日的王室耶誕禮拜。

王儲威廉（William）、凱特和他們3名子女被視為英國王室的現代面孔，也是王室未來發展的關鍵。年輕人對王室的支持率正逐漸下滑，希望建立共和制度的呼聲也愈來愈高。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130323