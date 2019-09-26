聯合國健康覆蓋與氣候變遷會議 4友邦發言挺台

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）聯合國大會正在紐約聯合國總部舉行，友邦除了透過致函、在總辯論會中發言挺台之外，史瓦帝尼、帛琉、聖文森、瓜地馬拉等友邦也在聯大相關的全民健康覆蓋會議、氣候變遷會議中，力挺台灣。

第74屆聯合國大會17日在紐約聯合國總部開議，24日至30日舉行總辯論。聯大會議期間，聯合國也在23日舉辦全民健康覆蓋高階會議、氣候峰會，不少友邦都在會中為台執言。

外交部指出，非洲友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）在全民健康覆蓋高階會議中表示，史國2007年至2017年的新生兒死亡率，自每千名新生兒有100人死亡降至53人，未來尚須盡更多努力。

恩蔻希說，史國感謝包括中華民國（台灣）等夥伴對史國婦女、兒童醫療工作所提供的協助，「史國持續呼籲聯合國將台灣納入聯合國體系，我們深信他們（台灣）可為聯合國的工作及人類福祉作出巨大貢獻」。

聖文森及格瑞納丁總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）在會中表示，聖國已採行創意作法以解決當前在提供醫療服務方面所面臨的挑戰，其中一項創新就是持續與其他政府、非政府組織在聖國服務的醫療團合作，「最為傑出的包括來自古巴、台灣政府派遣的醫療團」。

太平洋友邦帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）則在會中表示，「我們向支持帛琉發展進程的台灣致敬」，尤其在提倡包容性精神之際，聯合國宣示攜手前行的目標若遺漏台灣2300萬人，將無法實現。

他指出，台灣全民健保制度為世界典範，台灣對帛琉的支持也是實現全民健康覆蓋強而有力夥伴關係的實證。「我們呼籲將台灣納入並使其全面參與多邊決策的聯合國及世界衛生大會，以使其為實現2030永續發展議程作出貢獻」。

另外，中美洲友邦瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）也在氣候峰會表達對台灣的支持。根據外交部提供的譯文，莫拉萊斯說，自2016年起，瓜地馬拉與台灣共同執行逾百個涵蓋不同領域的計畫，大多特別聚焦於永續發展目標範圍；台灣作為瓜國堅實夥伴，合作的核心立基於瓜國的優先原則及永續發展目標。

此外，在聯大總辯論方面，目前已有瓜地馬拉、史瓦帝尼、帛琉等3友邦發言挺台；宏都拉斯和去年一樣未提台灣。

雖然宏都拉斯未在聯大總辯論場合發聲挺台，不過，外交部發言人歐江安指出，宏國今年稍早已透過個別致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的方式，力挺台灣參與聯合國體系。

今年聯大開議以來，除了尼加拉瓜之外，其餘友邦都已透過致函、發言、參與遞函等方式表達對台灣的支持。對此，歐江安回應表示，政府對於友邦以合適方式表達對台灣的支持，表達尊重與感謝。

她說，駐尼加拉瓜大使館會持續與尼國政府聯繫，相信尼國政府會以適當方式表達對台灣國際參與的支持。（編輯：鄭雪文）1080926