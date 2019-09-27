台灣遭假訊息攻擊程度世界第一 瑞典學者懷疑主因是中國

瑞典哥德堡大學教授林柏格27日表示，根據一項調查，台灣是全球遭受外國政府假訊息攻擊最嚴重的國家，建議台灣與其他國家討論因應之道。中央社記者侯姿瑩攝 108年9月27日

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）瑞典哥德堡大學教授林柏格（Staffan I. Lindberg）今天表示，根據一項調查，台灣是全球遭受外國政府假訊息攻擊最嚴重的國家，中國應是主因；他並建議，台灣與其他國家討論因應之道。

正在台灣訪問的林柏格今天下午在媒體座談會中簡報由瑞典哥德堡大學所主持的V-Dem計畫。這項計畫的內容包括對全球將近200個國家「遭受外國假資訊攻擊」的程度做調查，台灣在這個項目中排名第一。

這項報告是根據全球各國相關領域的專家、學者回答的問卷內容而做的分析。林柏格表示，其中也包括來自台灣的專家。

對於台灣為何排名第一，他說，無法提供確切的答案，但合理懷疑主因是中國。中國內部有些改變，變得越來越獨裁、有更多控制人民的行為，尤其看到香港目前的情勢發展，更令人感到憂心。

如何因應假訊息的攻擊，是許多國家面臨的挑戰，他建議，台灣跟其他國家討論，學習其他國家如何對抗假訊息的經驗。媒體也需要正視假訊息的問題，發揮協助確認訊息真假的功能。

另外，近來資訊戰已變成極權國家擴張的工具，林柏格表示，中國、俄羅斯透過發動資訊戰來散布假訊息，以達到創造兩極化、弱化民主的目的，但除了中國、俄羅斯，還有很多獨裁國家都意識到這點，並透過散布假訊息來達到目的。這是很危險的趨勢，世界上所有民主國家都要正視這個問題。

他也提到，相較於民主政府，獨裁政府比較容易散布假訊息，因為他們有比較多的理由、也有相對應的工具。在開放性的社會，政府要散布假訊息就比較困難；有自由的媒體發揮監督的力量，這樣的機制讓政府比較不容易能散布假訊息。

他坦言，雖然政治人物有時候會說謊，但在民主社會中，有比較好的制衡力量。在獨裁政府之下，就沒有這樣制衡的力量。

另一方面，林柏格指出，包括台灣在內的民主政府，不能隨意審查網路內容、隨意關閉網站或是隨意抓人，因為要保障言論自由、個人自由等，但這樣一來，也讓民主政體面對假訊息攻擊時，相對脆弱。

另外，現在訊息傳播的速度比以前快很多，林柏格說，一些有關社群媒體的實驗性研究顯示，不實訊息傳播的速度比真的訊息還快。他推論，可能是人們看到假訊息的反應比較激動，因此而快速傳遞這類訊息。這是令人憂心的狀況。（編輯：蘇志宗）1080927