蘇嘉全：台灣是境外勢力操作假訊息主戰場

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）台美日瑞典今天共同主辦媒體識讀工作坊，立法院長蘇嘉全致詞表示，台灣是境外勢力操作假訊息、傷害民主價值的主戰場。據調查，台灣「遭受外國假資訊攻擊」的程度，在179個國家中排名第一。

美國在台協會（AIT）、外交部、日本台灣交流協會、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、台灣民主基金會、美國「共和黨國際事務協會」（IRI）、「民主黨國際事務協會」（NDI）今、明兩天在台北共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）—培養媒體識讀以捍衛民主（二）」國際工作坊。

身兼民主基金會董事長的立法院長蘇嘉全在開幕致詞表示，這場工作坊是延續去年台美合作展開的重要工作項目，今年續辦工作坊代表去年的工作成果獲得肯定，但也反映出「假資訊」正為全球民主國家帶來持續性的挑戰。

蘇嘉全並以香港的反送中事件為例指出，中國政府運用國家的力量，操作部分媒體企圖掩蓋香港真實現況，在各大社群網路中，也可觀察到許多社團、粉絲專頁或匿名用戶有目的性的散播偏差訊息，對於反送中事件的認知，意圖操控國際輿論走向。

他說，香港案例只能說是冰山一角，台灣才是境外勢力操作假訊息，傷害民主價值的主戰場。根據今年瑞典哥德堡大學主持的跨國調查指出，台灣「遭受外國假資訊攻擊」的程度，在179個國家中排名第一。

蘇嘉全提到，過去幾十年來，台灣都站在反共島鏈的第一線，進入網路時代後，台灣更站在這場資訊戰的風口浪尖。隨著選舉日程靠近，「我們非常擔憂假訊息的散播力度持續擴大」，散播者的最終目的就是要打擊台灣的民主自由。正因台灣處境的特殊性，除了持續強化國內對資訊戰的防禦能力，也盼與他國交流合作，商討如何防止不斷產出的假訊息，傷害到更多國家。

關於瑞典首次共同主辦GCTF，瑞典駐台代表言禾康（Hakan Jevrell）受訪時表示，瑞典長期有捍衛民主的傳統，並參加民主相關議題的活動。瑞典外交部長今年稍早提出一項民主倡議，在相關議題上，瑞典希望把握機會分享瑞典的觀點，討論如何捍衛民主。

言禾康說，他將於明天的場次分享瑞典經驗，希望能有所貢獻。至於未來台灣與瑞典在打擊不實訊息方面的合作機會，他說，雙方將持續進行資訊交流，未來瑞典專家到台灣訪問交流也是有可能的。

外交部長吳釗燮致詞時表示，在台灣明年將舉行總統大選之際，對抗假訊息的挑戰比以往都還大。但他強調，台灣有捍衛民主的決心，他也有信心，藉由和其他理念相近國家合作，台灣將可克服這項挑戰。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）表示，台灣站在資訊站的第一線，台灣的對手可以說是更加難纏、頑固。沒有社會或政府能單打獨鬥應對不實訊息的挑戰，透過這場工作坊，希望受惠台灣的經驗，也需要各位的經驗分享。

他強調，媒體素養奠基批判性思考。一個見多識廣、能分辨可信與不實報導的公民社會，也會是一個更有能力在投票作出明智抉擇、對領導人進行問責的社會。

民主基金會指出，這次工作坊共有來自12國的代表與會，包括蒙古、孟加拉等。（編輯：蘇龍麒）1080910