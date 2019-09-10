台灣大選將至 美官員：中國利用假訊息意圖干擾

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）台灣總統大選距今只剩4個月，美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比今天表示，中國再次試圖利用不實訊息進行干擾、分化；中國也投入大量資源，發展更複雜的方式、透過不同管道散布假訊息。

美國在台協會（AIT）、外交部、日本台灣交流協會、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、美國「民主黨國際事務協會」（NDI）、美國「共和黨國際事務協會」（IRI）、台灣民主基金會今、明兩天在台北共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）—培養媒體識讀以捍衛民主（二）」國際工作坊。

來台出席活動的巴斯比（Scott Busby）致詞時表示，台灣2020總統大選距今只剩幾個月的時間，中國再次試圖利用不實訊進行干擾、分化台灣人民。中國投入大量資源，發展更複雜的方式、藉由多元管道散佈假訊息，包括社群媒體等，目前就是為了弱化台灣人民多年來享有的民主與自由。

他說，今天大家齊聚一堂就是為了討論如何幫助社會對抗惡意的不實訊息。與獨裁政府不同，「我們相信個人權利的價值」，並不希望人權與自由等價值在處理假訊息帶來的挑戰時受到危害。為有效克服假訊息帶來的挑戰，必須要擁護這些價值與維持公開的意見交換。

他說，幾乎沒有比台灣更適合的地方來進行有關媒體識讀以捍衛民主等議題的討論。他讚許台灣對人權與民主原則的承諾，包括言論自由、宗教自由等；這些都是印太地區須維護的自由，包括香港在內，以維護穩定、安全與促進繁榮。

同時，巴斯比指出，美國印太戰略的目標之一就是為了達成這個區域開放與自由的願景。不過，獨裁政府卻濫用公民的權利，讓世界變得更不穩定、更危險。

他表示，美國與台灣合作，以對抗試圖危害民主選舉結果的假訊息。這同樣也是美國正面臨的挑戰。

談到美國因應假訊息的作法，他說，美國密切關注與分析用來進行假訊息的工具與技術，並強調教育的重要性，培養民眾媒體識讀的能力。他也稱讚台灣在提升民眾媒體識讀方面的努力。

他認為，公民應思考資訊的出處，並盡量試著尋求多個訊息管道。他也強調民眾批判性思考的重要性，一個自由、透明的環境對於對抗不實訊息也很重要，這也是美國與盟友交流，強化獨立媒體的原因。其中的重點包括透過調查報導與相關訓練，建立全球對抗假訊息的能力。

他說，藉由這場工作坊，他期盼區域夥伴彼此交換意見、討論合作，讓民主國家得以克服來自外部勢力不實訊息所造成的挑戰。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、身兼台灣民主基金會董事長的立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、日本駐台副代表西海茂洋、瑞典駐台代表言禾康（Hakan Jevrell）等人也出席開幕式並致詞。AIT指出，這次工作坊共有來自12國的代表與會。（編輯：郭萍英）1080910