資安防護觀念轉變 唐鳳：如何反擊重於防守

政務委員唐鳳（前左）3日表示，往後的資安防護戰場，不再是築起高牆並做到滴水不漏，而是更重視當發生攻擊時，如何有效應對與反擊。中央社記者吳柏緯攝 108年9月3日

（中央社記者吳柏緯台北3日電）行政院政務委員唐鳳今天表示，往後的資安防護戰場不再是築起高牆並做到滴水不漏，而是更重視當發生攻擊時，如何有效應對與反擊。

唐鳳今天出席行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee，BTC）時，並以「資通安全與自主權：創新的挑戰與機會」作為引言主題。

唐鳳表示，過去的資安防護概念是築起高牆，防止外來的攻擊，但是大約從去年開始，國際上越來越多人重視、討論，當攻擊發生時要如何阻擋，並從中學習經驗，以避免下次相同的攻擊。

她說，這樣的機制就像是人體的免疫系統，當來自外界的新型病毒攻擊人體時，免疫系統會自我調適，當下一次相同的攻擊發生時，就不會對人體造成嚴重的損害。

這類的資安防護概念在過去幾年已經陸續被不少政治、科技領域運用，唐鳳以法國總統馬克宏於2017年競選時遭遇的資安攻擊為例。

唐鳳說明，競選期間，馬克宏的科技幕僚發現有一組黑帽駭客不斷發動攻擊，試圖要竊取與馬克宏有關的機敏資料。當時馬克宏的團隊並不是選擇築起資安高牆，而是註冊更多假帳號，並讓這些假帳號彼此之間傳遞虛假的訊息、資料，同時降低這些帳號的資安防護，讓駭客輕易取得這些錯誤資訊。

她表示，在選舉前幾天，這群駭客將這批資料揭露，試圖影響選情，但隨即被馬克宏的科技幕僚打臉，證實這些都是顯而易見的錯假內容，並指出是有心人士意圖抹黑馬克宏。後來，馬克宏的支持度與信任度不減反增。

唐鳳提醒，如今AI蓬勃發展，隱身在資安攻擊的背後不是人而是機器，行為模式接近自然界病毒，攻擊並不是針對特定人，而是「誰的門沒關好，他們就會進去。」因此這樣的資安攻擊不存在動機，更重要的是，當這樣的情形發生後，要怎麼應對。（編輯：郭萍英）1080903