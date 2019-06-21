唐鳳訪泰分享台灣經驗 風靡泰國產官學界

行政院政務委員唐鳳17日到21日訪問泰國，泰國產官學研界都對唐鳳有高度興趣，唐鳳也不吝於分享台灣模式和經驗。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年6月21日

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）行政院政務委員唐鳳訪問泰國，泰國產官學研界都對唐鳳有高度興趣，想從她身上汲取更多關於數位經濟和創新的知識，唐鳳也不吝於分享台灣模式和經驗，加深雙方交流。

唐鳳17到21日訪問泰國，她這次是應邀參加由泰國新創業者19和20日在曼谷舉行的Techsauce全球高峰會（Techsauce Global Summit 2019），以主題演講和座談會的形式，分享數位經濟發展、數位創新、民主和永續發展等議題。

在Techsauce20日的主題演講中，唐鳳在大螢幕上秀出了總統蔡英文的照片，上頭寫著「蔡總統：台灣的價值」（President Tsai:Values of Taiwan）。唐鳳在演講中提到台灣的民主和創新，就像蔡總統就職典禮所提，過去民主是兩個價值的對決，未來的民主是許多價值的對話，從對決到對話，這就是台灣民主的深化。

唐鳳在數位創新領域的高知名度引起泰國人高度興趣，除了Techsauce之外，17日在曼谷的假新聞國際研討會（International Conference on Fake News）也邀請唐鳳擔任大會專題演講者，主辦方之一的泰國公視（Thai PBS）現場用臉書直播，當天晚間的英文新聞更以台灣如何打擊假訊息為主題，報導了唐鳳的演講。

唐鳳在這場會議中以行政院長蘇貞昌反駁「一週內染髮燙髮，要罰造型師一百萬」傳聞為例，分享台灣政府如何快速澄清錯誤訊息，唐鳳也提到台灣如何應對中國假訊息的攻擊。

不只國際會議對唐鳳有興趣，泰國人更是想從唐鳳身上汲取經驗，曾代表為泰黨（Pheu Thai）在今年3月大選角逐總理的前交通部長查察（Chatchart Sitthipan）去年就曾赴台拜訪唐鳳，這次唐鳳訪泰期間，查察也出席了假新聞國際研討會，聆聽唐鳳演講。

而重視網路文宣的新興政黨未來前進黨（Future Forward）在去年就由黨內成員、現在已是新科國會議員的克萊孔（Klaikong Vaidhyakarn）到台灣拜訪唐鳳。克萊孔在黨內負責開放政府的政策，這次唐鳳拜訪泰國，在克萊孔牽線下，和泰國政壇新星、未來前進黨黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）會面。

他納通日前接受中央社訪問時談到他非常期待和唐鳳的會面，他也非常想從唐鳳身上學到更多關於科技創新的經驗。

在唐鳳和他納通會面後，克萊孔18日隨即在推特上傳大家的合照寫道：「餐會中愉快地交換了數位政策的看法，感謝唐鳳，晚餐中有許多關於促進泰國數位社會的想法。」未來前進黨發言人潘妮卡（Pannika Wanich）19日也在推特上傳他納通專心聆聽唐鳳談話的照片，指出他納通對於開放網路的政策非常有興趣。

唐鳳接受中央社訪問時表示，他這次訪泰，和泰國產官學界都有接觸，他分享的是一種台灣經驗和模式，也就是在面對任何狀況的時候，都能保持自由開放價值，在網路治理方式上，台灣模式跟歐盟比較像，產官學研的人共同處理假訊息的議題，這是泰國人認為可以參考的部分。

唐鳳也分享台灣公民科技社群的力量，例如澄清假訊息不只靠事實查核中心的工作人員，很多是靠志工自己找資料澄清，這也是泰國人非常有興趣的部分。

在分享民主的經驗時，唐鳳觀察到泰國人關心台灣不同年代的人如威權世代、解嚴後的世代、和太陽花世代如何在同一個社會中討論高度分歧如婚姻平權的議題。唐鳳分享表示，民主的重點不只是投票，而是這次投票到下次投票中間，不同立場的人還是可以找到共同價值，這才是民主深化的基礎，而不只是4年投一次票。（編輯：林憬屏）1080621