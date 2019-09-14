假訊息干擾選舉 專家籲民眾多思考

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）台灣總統大選將於明年1月舉行。資訊戰專家馬克烏（Molly McKew）表示，有關假訊息意圖干擾選舉，相信中國是台灣的主要敵人；她說，媒體識讀很重要，面對假訊息攻擊，民眾不僅要思考新聞真假，也要思考這些訊息出現目的為何。

對俄羅斯資訊策略戰有深入研究的資訊戰專家馬克烏日前來台參加奧斯陸自由論壇。關於台灣大選將至，如何因應外來勢力的資訊戰，她接受中央社專訪時表示，無論是不實訊息或是干擾選舉，相信中國是台灣主要的敵人。

她指出，台灣政府有意識到這點，並採取行動因應，與社群媒體平台交流互動，討論如何取得更好資訊以及對抗惡意網絡等議題，「這些都很好」。

不過，她認為，有關假訊息的陳述（narrative）也很重要，包括什麼是不實訊息、不實訊息的目的為何；讓社會大眾了解這些，有助他們判斷在社群媒體所看到的資訊。

她觀察，假訊息企圖要讓人降低對資訊的質疑，這是對抗假訊息最難之處。台灣大選將至，在台灣的每個人都需要知道，台灣將會是中國利用假訊息攻擊的目標。

至於民眾方面，馬克烏表示，媒體識讀很重要。面對假訊息的攻擊，民眾不僅要思考，這則新聞是真還是假，也要思考，「這些訊息出現在我面前的目的為何」。

她以俄羅斯的例子說明，來自俄羅斯的不實訊息通常由很多不同因素結合，包括假新聞、錯假的論述，或是刻意要向特定族群散布特定的訊息。

另外，關於打擊不實訊息與保護言論自由之間如何取得平衡，馬克烏表示，對很多民主政府來說，是很大的挑戰。

她認為，民主國家需要一起合作，共同思考必須採取的措施、社群媒體平台應負的責任，以更有效地限制惡意外部勢力發動心理戰，來攻擊民眾的能力。（編輯：蘇龍麒）1080914