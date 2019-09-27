唐鳳：以幽默反制假訊息 比單純事實查核更有用

行政院政務委員唐鳳26日在紐約分享台灣反假訊息的經驗時說，以幽默迅速反制，比事實查核更有用。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年9月27日

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）行政院政務委員唐鳳今天在紐約分享台灣反假訊息的經驗。她以行政院長蘇貞昌拿禿頭自嘲、破除7天內染燙髮罰百萬元謠言為例說，以幽默反制，比單純事實查核更有用。

唐鳳晚間出席紐約市立大學（CUNY）新聞學院及外籍記者協會（FPA）合辦的對話活動，與美國網站及菁英會議TED大會事實查核部門前負責人伊塞克（Joseph Issac）暢談開放政府、假訊息及媒體識讀議題。

唐鳳說，民眾常在閱讀訊息前就分享，LINE等通訊軟體業者也以訊息加密、內容不得而知為由放任假消息流傳，網路謠言往往就是這樣來的。

至於對策，唐鳳認為，政府索討「後門鑰匙」以便追蹤訊息來源，並非有效做法。好的方式是參考檢舉垃圾郵件的措施。LINE用戶如不知訊息真偽，可在手機螢幕長按訊息點選檢舉，LINE會將相關訊息傳給「Cofacts 真的假的」等4個查核合作夥伴，再交由台灣事實查核中心的專業記者處理。

唐鳳表示，這些專業記者會出具事實查核報告，一旦發現消息不實，LINE就會將澄清訊息推送到新聞頁面。這種做法是結合社會部門協助，將對抗假訊息的力量集中在專業記者身上，而非行政部門。

為防止假訊息在網路瘋傳，即時反應並提出澄清訊息也是關鍵。

唐鳳認為，澄清訊息只要夠好笑，就能更快觸及更多人群，而且要符合標題20字內、內文不超過200字、配圖2張的標準。如此一來，民眾甚至會在接收到假消息前先看到澄清訊息。

蘇貞昌6月秀出年輕時髮量茂密的照片，澄清坊間流傳「一週內染髮燙髮，要罰造型師100萬」謠言，成為唐鳳解釋的案例。蘇貞昌在澄清圖下方放上近照，自嘲「一週內染燙真的很傷頭髮，嚴重會跟我一樣」，當時變成新聞焦點，也加強迅速闢謠的效果。

唐鳳說：「以幽默打預防針，總是比事實查核直接說你錯了更有用。」

唐鳳指出，假訊息在台灣有法律定義，必須蓄意、不實且有害大眾，這類訊息不受言論自由保護。一般來說，媒體記者報導不會跨過紅線，但部分新聞機構有時還是會違規，此時國家通訊傳播委員會等機關便能依前述標準，判定相關報導是否還算「新聞」。（編輯：馮昭）1080927