IMD數位競爭力評比 台灣升3名登全球第13強

（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布數位競爭力排行，台灣全球排名上升至第13名、亞太第4，其中行動寬頻訂閱指數居全球之冠，但吸引國際高科技人才表現有待提振。

瑞士洛桑管理學院今天發布2019「世界數位競爭力評比報告」（IMD World Digital Competitiveness ranking,WDCR），在63個受評的經濟體中全球前5名依序為美國、新加坡、瑞典、丹麥及瑞士，台灣全球第13，較去年上升3名。

在亞太部分，新加坡、香港及韓國位居前3位，台灣上升1名至第4位，超越全球排行第22的中國及第23的日本。

IMD表示，全世界的政府都在數位經濟上進行大量投資，以增強價值創造和繁榮。與2018年相比，部分亞洲經濟體的排名明顯上升，香港和韓國進入前10名，而台灣和中國則分別升至第13位和第22位，這些國家在技術基礎設施和商業敏捷度均有顯著進步。

這項報告評比主要有3大指標，台灣分別在「知識」排名表現為全球第17名、「技術」排名第9名、「未來準備度」則為第12名。

這份報告也標出各國強弱勢細項指標，台灣強項指標包括行動寬頻訂閱全球第一、IT與媒體股票市值占總股票市值的百分比、全國平均總研發人力都居全球第2。此外，科學相關科系畢業生、高科技產品出口、公司敏捷性及學生數學能力評量也居全球第3。

在行動寬頻訂閱方面，IMD對中央社說明這項指標是指使用3G和4G網路用戶的百分比，這項指標日本、新加坡、台灣並列第一。

至於台灣的弱項指標為吸引國際高科技人才、高等教育師生比、女性研究人員及電信投資等排名有待提升。

今年評比新增由國際機器人聯合會（International Federation of Robotics）提供的2項與機器人相關指標，台灣在導入工業機器人密度的「全球機器人分布」排名全球第7、機器人教育及研發評比為第21。（編輯：周永捷）1080926