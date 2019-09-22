5G發展加速 台灣半導體占關鍵地位

（中央社記者張建中新竹22日電）5G進展快速，不僅聯發科可望搭上中國大陸首波5G換機潮，台積電也將是5G晶片最大代工廠，台灣半導體業在5G市場將占有關鍵地位。

美中貿易戰持續延燒，不過，隨著各國紛紛加速5G發展，全球5G進展樂觀，手機晶片廠聯發科預期，明年中國大陸5G手機便可望達1億支以上規模。

砷化鎵廠穩懋也預期，明年全球5G手機將達2億支，後年可望進一步達4.5億支規模。

瞄準5G商機，聯發科擴大台灣投資，斥資超過新台幣50億元，在新竹科學園區內新建無線通訊研發大樓，8月已正式落成啟用。

聯發科對5G晶片產品發展深具信心，表示在5G時代將躋身領先群，5G系統單晶片（SoC）今年第3季送樣，客戶產品將於明年第1季上市。

法人看好，受惠中國手機品牌廠積極推出5G手機，聯發科又強力爭取7奈米製程產能，聯發科明年5G晶片出貨量可望突破3000萬套，不排除有機會超過4000萬套。

除為聯發科代工5G晶片，台積電挾製程技術領先優勢，還將為高通（Qualcomm）代工5G晶片，法人預期，兩大品牌手機廠蘋果（Apple）與華為的5G手機晶片明年也將全數委由台積電代工生產。

不僅台灣半導體廠將在5G市場占有關鍵地位，高通也決定來台在竹科新建大樓，未來高通台灣營運與製造工程暨測試中心、5G測試實驗室等都將進駐，可以預見台灣在5G領域應可扮演舉足輕重角色。（編輯：楊凱翔）1080922