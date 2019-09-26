數位競爭力居全球第13 國發會：政策正確成果

（中央社記者潘姿羽台北26日電）瑞士洛桑管理學院今天發布2019世界數位競爭力調查評比，台灣進步至全球第13名、亞太第4名，且有7項細部指標高居全球前三名，國發會表示，這是政府推動正確政策及民間共同努力的成果。

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天發布2019世界數位競爭力調查評比，台灣在全球63個主要國家及經濟體中排名第13名，較2018年上升3名；在亞太地區14國家及經濟體中排名第4名，較去年進步1名。

IMD數位競爭力評比有知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）等3大面向。「知識」反映受評國家學習新技術的能力，可衡量人才取得、教育和培訓的水準和品質，以及知識生產的現況；「科技」反映受評國家開發數位創新的能力；「未來整備度」則是受評國家對未來發展的準備情形。

台灣在3大評比面向中，「知識」排名第17名、「科技」第9名、「未來整備度」第12名，分別較上年進步2名、2名及10名。

國家發展委員會主委陳美伶表示，這次3大面向全面進步，可見政府推動的政策如亞洲˙矽谷、數位國家創新經濟方案digi+、智慧政府、行動支付普及等政策，是正確的方向。

陳美伶也說，全世界都在朝數位轉型而努力，台灣有堅實的基礎，且具體反應在此次評比項目中，例如行動寬頻用戶、研發人力占比、研發經費占比等，在這些利基上繼續努力，絕對可以提升台灣的競爭力。

國發會特別指出，這次調查評比中，台灣有7項細部指標排名在全球前3名，比去年的5項要多；「行動寬頻用戶」排名第1、「資訊科技及媒體股票市值」及「人均研發人員數」雙雙排名第2、「PISA數學教育評估」及「高科技出口占比」排名第3，這5項去年就在前3名之列，「公司敏捷度」、「科學畢業生」則是今年新入榜項目。

至於台灣的弱項指標為吸引國際高科技人才、高等教育師生比、女性研究人員及電信投資等排名有待提升。

陳美伶總結，今年名次提升是對台灣資通訊實力的肯定，但在數位發展競爭激烈的世界，政府仍然要不斷適時投入資源，以維持領先地位，保持台灣未來持續發展動能。（編輯：林孟汝）1080926