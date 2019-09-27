黑客文化改造政府 唐鳳紐約哥大分享台灣經驗

行政院政務委員唐鳳26日在紐約哥倫比亞大學出席活動，分享台灣以黑客文化實現政府服務再造的經驗。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年9月27日

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）行政院政務委員唐鳳今天率領總統盃黑客松競賽獲獎團隊，與紐約哥倫比亞大學師生分享台灣以黑客文化實現政府服務再造的經驗，強調公私部門合作，更能激發創新能量。

唐鳳在第74屆聯合國大會舉行期間造訪紐約，出席哥大國際公共事務學院（SIPA）技術創新學生會（TISA）主辦、國際暨公共事務專業實踐教授埃米克（William Eimicke）主持的「以創新方案『駭』永續發展目標（SDGs）」對話活動。

唐鳳近年頻繁在國際場合分享台灣在開放政府領域的努力與成就，並形容這是台灣「暖實力」。她率領的第2屆總統盃黑客松卓越團隊獎得主，都是公部門背景，凸顯政府內部不畏變革、願意採納由下而上改造能量的精神。

獲獎團隊分別為提供精準安寧照護知識平台的「出巡隊」，及運用政府大數據整合銀髮族居住相關資料的「銀髮天使」。兩支隊伍都推派代表向在場數十名哥大師生說明計畫內容。

唐鳳表示，理想的創新結構應是社會部門表達想要如何運用科技，基礎建設加以回應，市場繼而投資、政府提出政策，最後進入立法。如果過程倒反，就有可能限制社會部門創新，運用正確的方式，才能促進有效的合作夥伴關係。

她說，總統盃黑客松競賽未提供獎金，獲獎團隊能拿到一座具投影機功能的獎盃，投影畫面是總統頒獎給自己。對公務員來說，這遠比金錢有價值。

唐鳳說：「因為這代表總統承諾，無論你提出的理念為何，她都會盡力在未來一年落實在國家政策上。所以如果你的首長不喜歡你的構想，那就打開投影機，首長肯定會說部會能提供預算。」

第2屆總統盃黑客松主題是「智慧國家」，共有超過100件來自各部會、地方政府和民間團隊的提案。總統蔡英文7月在頒獎典禮表示，未來的時代，政府和民間會有愈來愈多協力合作的機會，更多元的公民參與是優化政府治理的不二法門。

不過，如何克服數位落差，讓不熟悉科技的民眾也能參與討論，是落實開放政府與數位治理的一大挑戰。

唐鳳說，統計顯示，只有不到1/10的民眾了解與他們切身相關的預算與計畫。黑客松獲獎計畫的用意，是將科技帶到那些民眾的生活場域，而非要求民眾進到科技場域。

她表示，台灣寬頻網路覆蓋廣泛，可為數位機會較不充足的地區創造虛擬市政廳的環境。透過網路直播和視訊，民眾可和負責相關議題的政府負責人對話，這種做法放大無法進出中央政府的民眾音量，也讓政府能直接傾聽民眾的訴求。（編輯：馮昭）1080927

行政院政務委員唐鳳（講台右2）26日造訪紐約哥倫比亞大學，與第2屆總統盃黑客松卓越團隊獎得主一同講述台灣運用社會新創精神點燃創新動力。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年9月27日